Cristina condenada: quiénes fueron los otros jefes de Estado que terminaron presos

La reciente confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner marca un nuevo capítulo en la historia judicial de los presidentes argentinos. La exmandataria, que gobernó entre 2007 y 2015 y fue vicepresidenta hasta 2023, fue hallada culpable de administración fraudulenta en la causa conocida como "Vialidad", por el direccionamiento de obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez.

Este hecho no es aislado en la región. América Latina fue escenario de múltiples casos en los que presidentes democráticamente electos terminaron tras las rejas, mayormente por delitos de corrupción.

Argentina: Menem y Cristina, los casos más resonantes

Desde la recuperación democrática en 1983, solo dos presidentes argentinos enfrentaron condenas judiciales con implicancias penales: Carlos Menem y Cristina Fernández de Kirchner.

Carlos Menem, presidente entre 1989 y 1999, fue detenido en 2001 por el caso de tráfico ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Estuvo en prisión domiciliaria durante casi seis meses, hasta que la Corte Suprema ordenó su liberación. Años más tarde, en 2013, fue condenado a siete años de prisión por ese mismo caso, pero no fue detenido por su condición de senador y su edad avanzada.

Además, en 2019, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó una condena a cuatro años y medio de prisión por el pago de sobresueldos durante su presidencia. Sin embargo, Menem murió en 2021 sin haber cumplido pena efectiva, ya que su defensa había apelado ante la Corte Suprema.

Cristina Fernández, por su parte, fue condenada en 2022 y la Corte Suprema confirmó la sentencia el 10 de junio pasado. La causa investigó el desvío de fondos públicos a través de la adjudicación de obras viales en Santa Cruz. La exmandataria negó los cargos y denunció persecución judicial. Su situación judicial aún podría derivar en prisión efectiva, aunque por su edad podría solicitar prisión domiciliaria.

Brasil: Lula da Silva, de la cárcel a la presidencia

Uno de los casos más emblemáticos de la región es el de Luiz Inácio Lula da Silva. El expresidente brasileño fue condenado en 2017 por corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco del caso Lava Jato. La Justicia lo acusó de recibir un departamento como soborno de la constructora OAS. Fue detenido en abril de 2018 y pasó 580 días en prisión.

En 2021, el Supremo Tribunal Federal anuló sus condenas por considerar que el tribunal que lo juzgó no era competente y que el juez Sergio Moro actuó con parcialidad. Lula recuperó sus derechos políticos y fue electo nuevamente presidente en 2022.

Perú: el récord de presidentes presos

Perú ostenta el triste récord de ser el país con más expresidentes condenados o investigados por corrupción. Alberto Fujimori, Pedro Castillo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo y Alan García enfrentaron procesos judiciales.

Fujimori fue condenado por delitos de lesa humanidad y corrupción. Estuvo preso desde 2007 hasta su indulto en 2017, que fue anulado en 2019. Fue liberado nuevamente en 2023. Pedro Castillo, por su parte, fue destituido y detenido en 2022 tras intentar un autogolpe. Está en prisión preventiva mientras se lo investiga por corrupción.

Ollanta Humala y su esposa fueron detenidos preventivamente en 2017 por el caso Odebrecht. Pedro Pablo Kuczynski también fue arrestado en 2019 por el mismo escándalo. Alejandro Toledo fue extraditado desde Estados Unidos en 2023 para enfrentar cargos por sobornos. Alan García se suicidó en 2019 cuando iba a ser detenido.

Centroamérica: condenas en serie

En Guatemala, tres expresidentes fueron condenados: Alfonso Portillo, Álvaro Colom y Otto Pérez Molina. Este último recibió 16 años de prisión por asociación ilícita y fraude aduanero.

En El Salvador, Antonio Saca fue condenado en 2018 a diez años de prisión por peculado y lavado de dinero. Francisco Flores también enfrentó cargos, pero murió antes de ser juzgado.

En Panamá, Ricardo Martinelli fue condenado en 2023 a más de diez años de prisión por lavado de dinero. Su sucesor, Juan Carlos Varela, también enfrenta investigaciones.

Ecuador: Rafael Correa, condenado en ausencia y asilado en Europa

Rafael Correa, presidente de Ecuador entre 2007 y 2017, fue condenado en 2020 a ocho años de prisión e inhabilitación política por el delito de cohecho agravado en el marco del caso "Sobornos 2012-2016". La Justicia ecuatoriana determinó que durante su mandato se montó una estructura de financiamiento ilegal del movimiento oficialista Alianza País, mediante aportes indebidos de empresas -entre ellas Odebrecht- a cambio de contratos estatales.

Correa no se presentó al juicio y fue condenado in absentia. Desde 2017 reside en Bélgica, país de origen de su esposa, y en 2022 obtuvo asilo político. Bélgica rechazó la solicitud de extradición presentada por Ecuador, argumentando que los procesos judiciales en su contra tenían un carácter político y no garantizaban un juicio justo

El expresidente negó todas las acusaciones y sostiene que es víctima de una persecución judicial. La Interpol también se negó a emitir una notificación roja para su captura, por considerar que el caso presentaba indicios de motivación política

Bolivia: Jeanine Áñez, condenada por su rol en la crisis de 2019

Jeanine Áñez asumió la presidencia interina de Bolivia en noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales en medio de una crisis política y social. En 2022, fue condenada a diez años de prisión por los delitos de "incumplimiento de deberes" y "resoluciones contrarias a la Constitución", en el marco del caso denominado "Golpe de Estado II"

La Justicia boliviana consideró que Áñez asumió la presidencia sin cumplir los requisitos constitucionales, tras ocupar irregularmente la titularidad del Senado. El oficialismo calificó su llegada al poder como un golpe de Estado. La expresidenta, por su parte, denunció que el proceso fue una "persecución política" y que se le negó el derecho a un juicio de responsabilidades, como establece la Constitución para exmandatarios.

Áñez permanece detenida desde 2021 y enfrenta otros procesos judiciales, entre ellos uno por terrorismo, sedición y conspiración, en el marco del caso "Golpe de Estado I".

Otros casos en el mundo

Fuera de América Latina, también hubo presidentes condenados. En Francia, Nicolas Sarkozy fue condenado en 2021 a tres años de prisión (uno efectivo) por corrupción y tráfico de influencias. En Corea del Sur, Park Geun-hye fue destituida y condenada a 25 años de prisión por corrupción, aunque fue indultada en 2021.

En Sudáfrica, Jacob Zuma fue condenado en 2021 a 15 meses de prisión por desacato judicial. Su encarcelamiento desató una ola de violencia en el país.