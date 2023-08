Denuncian a Castells por instigación al robo a raíz de los ataques a comercios

Tras la confesión pública del dirigente social Raúl Castells de haber sido uno de quienes exhortó ayer a atacar los locales comerciales, desde Republicanos Unidos denunciaron al exprecandidato presidencial por instigación a cometer robos. La denuncia ya fue sorteada y quedó en manos del Juzgado Criminal y Correccional Nro 6, subrogado por el juez Daniel Rafecas.

La presentación de la denuncia penal contra Castells tuvo lugar luego de que el dirigente piquetero se revelara en declaraciones televisivas como uno de los instigadores de los desmanes. " La gente está saliendo a buscar comida; y si no encuentra comida, nosotros, que somos los que estamos convocando a esto, le estamos diciendo que, sin robar plata ni romper nada, que lleven lo que se pueda, aunque sea para canjear por comida... ", reconoció.

El escrito fue presentado por los abogados Yamil Santoro y Juan Manuel Fazio, junto con María del Rosario Cisneros y Facundo Sapienza, y plantea la violación del artículo 209 del Código Penal.

"Esa convocatoria general e indiscriminada es apta para provocar los recurrentes sucesos de robo en banda y con armas en comercios de varias ciudades y localidades. Toda vez que el denunciado se expresó en plural -como 'nosotros'-, debe investigarse qué otras personas participaron de la acción típica ", sostienen los denunciantes.

El artículo 209 reprime con prisión de dos a seis años a quien "públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución" (sic), por el solo hecho de la instigación; esto es, se produzcan, en el caso, o no, los robos instigados". De comprobarse el delito, las penas de prisión van de dos a seis años según la gravedad del mismo.

Denunciamos penalmente al piquetero Raul Castells por promover los saqueos. Cada instigador de la delincuencia tiene que terminar preso bajo todo el peso de la Ley. pic.twitter.com/ULnv0ySbco — Yamil Santoro (@yamilsantoro) August 23, 2023

Qué respondió Raúl Castells tras ser denunciado penalmente

Al hablar luego de conocerse la denuncia penal en su contra, el piquetero Raúl Castells aseguró que "mientras el Gobierno no responda" van a "seguir en la calle". Y no se desligó de la responsabilidad por los ataques a distintos comercios. Incluso difundió su celular alegando que va a "ayudar a quienes fueron saqueados en las últimas horas".

"Les vamos a pedir a todos que no vayan a los pequeños y medianos negocios", solicitó el dirigente social en diálogo con la cadena de noticias TN. "Acá el robo es una milanesa a $4.500. Nosotros vamos a defender a los pobres". Y remarcó: "El Gobierno no entrega alimentos a ningún comedor desde hace tres meses, si lo hace esto se termina".

En su relato, explicó que el conflicto es con "las grandes empresas" y no con los comercios chicos, por lo que les pidió "que tengan paciencia"."Les avisamos a los funcionarios que no somos tontos. Mientras que el Gobierno no responda, vamos a seguir en la calle", enfatizó el piquetero.







De qué acusan a los detenidos por los saqueos

En paralelo, un fiscal acusó a las personas que realizaron saqueos por "robo agravado por haberse cometido en circunstancias de conmoción pública" y lo hizo en tres hechos que investiga por los que se encuentran detenidas ocho personas en la zona Norte de la provincia de Buenos Aires.

Hasta el momento, el cargo que la Justicia viene imponiendo sobre los protagonistas de los ataques en distintos puntos del país es el de robo en poblado y en banda, pero un funcionario judicial suma la acusación de un artículo del Código Penal que se prevé para casos de conmoción pública.

El fiscal Andrés Quintana, quien investiga tres hechos de saqueos en la zona Norte del Conurbano cuenta con ocho detenidos en esos tres casos y la figura penal que aplicó es la del artículo 163 del Código Penal que refiere a la de hurto, pero tiene un apartado que prevé para aquellos casos que se producen en ocasión de conmoción pública.

La pena prevista por esa figura penal es de hasta seis años de prisión aunque también contempla la acusación por robo en poblado y en banda que prevé la pena de tres a diez años, es decir, más grave.







Qué dice el Gobierno sobre los intentos de saqueos

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, encabezaba esta mañana una reunión con los jefes de las fuerzas de seguridad para analizar la situación generada a partir de los robos organizados que se registraron en las últimas horas en distintas partes del país y evaluar la conformación de un comando específico para seguir el tema en el conurbano bonaerense.

Según informaron fuentes oficiales, del encuentro participaba también el director de Inteligencia Criminal, Damián Neustadt, y la secretara de Seguridad Interior, Mercedes Lagioiosa, además del jefe de la Policía Federal, el comisario general Juan Carlos Hernández; el jefe de la Gendarmería Nacional, comandante general Andrés Severino; el jefe de la Prefectura, Mario Rubén Farinon y la segunda jefa de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PA), Valeria Endrek.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también se puso al frente de la situación y convocó en horas de la mañana a una reunión en el Centro de Comando Operativo en Puente 12, en La Matanza, para monitorear junto al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, la situación de los intentos de robo en poblado y en banda a supermercados y comercios del conurbano que se registraron en las últimas horas.

Según informaron fuentes oficiales, el mandatario provincial se encuentra al frente del operativo para contener los hechos delictivos por los que ya hay, al menos, 56 detenidos. Fuentes del Poder Ejecutivo explicaron a Télam que, mientras tanto, Kicillof sigue repasando con los intendentes -con quienes se reunió ayer en el Salón Dorado de la Gobernación, en La Plata- la situación particular en cada municipio.

En paralelo, el ministro de Producción, Augusto Costa, es el encargado de monitorear "la situación con supermercados, comercios y cámaras de comercio", según se informó.