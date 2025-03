De Pablo criticó a Trump por el aumento de aranceles y advirtió a Milei: "La clave es..."

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aplicó un aumento sobre los aranceles a China, México y Canadá, medida que generó malestar y derivó en un fuerte derrumbe de las acciones en los mercados.

Al respecto, el economista Juan Carlos de Pablo opinó sobre esta decisión del líder republicano y fue contundente con respecto a las barreras proteccionistas que implementó. "Trump es un peligro", deslizó en diálogo con TN.

En relación a la suba de aranceles, de Pablo consideró que el mandatario "le metió ruido a la economía mundial manoseando y utilizando de una manera muy peculiar el tema de los aranceles ".

No obstante, el experto dejó en claro cuán grave es esta política de proteccionismo comercial. "Si yo tengo un producto que no paga ningún arancel y te lo aumentó un 25%, ese porcentaje sobre cero es cero. Ahora, 25 puntos porcentuales quieren decir que lo que no pagaba nada ahora paga 25", explicó.

Bajo este contexto, y a la espera de avances para llegar a un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, el presidente Javier Milei mantiene una gran cercanía con Trump, cuestión que no pasó desapercibida por de Pablo, quien no criticó el vínculo, pero sí aconsejó al libertario.

Trump confirmó que "considerará" un pacto de libre comercio entre ambos países

"La clave de todo esto es que tenga una relación personal, pero que haga todo los posible para no tener que usarla. En 2018, Macri tuvo que usarla y le sirvió. Pero cuando vos tenés un programa económico basado en el equilibrio fiscal, la negociación con el FMI se puede hacer sin Trump", remarcó.

Por qué mete "miedo" el aumento de aranceles de Trump, según de Pablo

La suba de aranceles entró en vigor este martes, con gravámenes del 25% a México y Canadá , y un impuesto adicional del 10% para las importaciones desde China .

En ese sentido, el economista planteó que esta medida mete "miedo" en la economía mundial, dado que proviene de Estados Unidos y no de un país "insignificante".

"En México tenés una planta que fabrica arandelas que se las vende a un productor de autos que está en Detroit y le pone un arancel del 25% y ahí descolocás... Entonces, de repente empiezan a faltar arandelas o tuercas. ¿En Boston o en Chicago van a abrir una fábrica para reemplazar esto? No, porque el presidente Trump dice ‘mañana esto te lo saco'. Entonces, introdujo un ruido en términos de tasa de inflación y de frenar una recuperación económica fenomenal", analizó.

Acerca del impacto que podría desatar una guerra comercial, que afectaría el crecimiento económico y aumentaría la inflación a nivel global , de Pablo recordó cuáles fueron las consecuencias que provocó en la Argentina en la década de 1930.

"Cada uno (por los países) intentaba solucionar su problema tirando la basura, como se decía, por encima de la reja del vecino", rememoró.

De Pablo criticó a Trump por la suba de aranceles y dijo que esta decisión "mete miedo"

Y volvió a criticar las medidas proteccionistas de Estados Unidos: "Están jugando la ruleta rusa. Lo que digo es que el uso del instrumento tarifario como política comercial mete ruido. Y si fuera el presidente de un país insignificante nos mataríamos de risa, pero es el presidente de EE.UU.".