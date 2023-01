De Juntos al Frente de Todos, crece la influencia evangélica en la política argentina

En 2008, el 9% de los argentinos decía ser evangélico. En 2019 pasaron a ser el 15,3%. Esos datos se desprenden de un estudio realizado por el Conicet en todo el país y que da cuenta de un fenómeno visible: el aumento de la fe evangélica en la Argentina. Y está claro: ante un volumen tan grande de personas resulta evidente que los principales dirigentes políticos se interesen por atraerlos hacia sus espacios.

La última reunión de peso entre líderes políticos y de la fe evangélica la protagonizó el Presidente Alberto Fernández. A fines de diciembre, el mandatario recibió en Casa Rosada a integrantes de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) junto al secretario de Culto, Guillermo Oliveri, para dialogar sobre el trabajo que llevan adelante dichas instituciones en las provincias.

Poco después, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta incorporó a Cynthia Hotton al frente del Consejo Social. Diplomática de carrera, ocupó una banca como diputada nacional entre 2007 y 2011. Lo hizo de la mano de Ricardo López Murphy, quien había realizado una alianza con el PRO en aquel momento.



Luego, Hotton se abrió y exploró otros espacios. Fue candidata a vicepresidenta en 2019 -acompañó a Juan José Gómez Centurión-. Dos años después, encabezó la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires con +Valores. Obtuvo 263.000 votos pero no le alcanzó para obtener su banca.

En su discurso público, varios temas son recurrentes. Coinciden, a su vez, con lo que ella considera que une a los evangélicos. "Hay varios temas que nos unen a todos. No tienen que ver con algo ideológico. Me refiero a la familia o la defensa de la vida. Y después hay temas como adicción, discapacidad o la agenda social que son parte de la vida cotidiana de los cristianos comprometidos con la sociedad", cuenta Hotton.

Según su visión, los evangélicos se encuentran "claramente subrepresentados. En la Cámara de Diputados, que se supone que representa lo que pasa en la sociedad, hay una sola diputada evangélica sobre 257".

En esa línea, explica que uno de los problemas que existen en el país es que los partidos no tienen una plataforma clara. "Yo quiero estar a favor de la vida. ¿Qué partido lo garantiza? Ninguno. En muchos temas los partidos no tienen una posición clara", desarrolla.

La diplomática señala que, a pesar de sus creencias religiosas, no debe crearse confusión y que ella participa en política como "ciudadana argentina". Igualmente, recuerda el debate en torno al aborto, ya que allí " uno como cristiano tiene una posición en favor de la vida. Eso hace que se movilicen esos ciudadanos y ahí sí muchas iglesias salimos a la calle y buscamos a nuestros representantes . La movida es más desde la causa que por la política en sí". A partir de allí, sostiene, se comprendió que no había una representación proporcional a la población "que defiende estos valores".

En aquel debate los evangélicos estuvieron cerca de los católicos, ya que activistas de ambos credos tuvieron posiciones similares. Hotton amplía que ese trabajo conjunto se replica en otros ámbitos.

" Hay diferencias en lo teológico, pero en los social no. En la pandemia se trabajó codo a codo en los barrios . Cuando hay que distribuir un bolsón de comida o contener a una persona en situación de calle no hay distinciones", cuenta.





Militancia y religión

Gabriel Mraida es presidente del IVC, el Instituto de Vivienda de la ciudad de Buenos Aires. Es hijo de un pastor evangélico y, según cuenta, su religión es "parte identitaria" de quién es. Coincide en que varios políticos de primera línea comenzaron a ver el potencial de acercarse. "Cuando un político ve mucha gente junta sabe que algo pasa. Las iglesias reúnen a muchas personas. Además son personas con las cuales podés trabajar, porque hay voluntariado, presencia en los barrios y capacidad. Ineludiblemente vale la pena esa vinculación", sostiene.

En este punto, y de acuerdo a su orientación política, cree que "en la ciudad, Horacio (Rodríguez Larreta) es el que más lo ha hecho. Encontrar temas en común para dar respuestas concretas a problemas, sobre todo en pandemia. Lo calibró mejor que nadie".

Una de las cuestiones clave para Mraida es el trabajo social. " Todas las iglesias tienen comedor, centro de rehabilitación, asistencia a mujeres solas, trabajo en cárceles. Buena parte de los recursos humanos están puestos en lo social ", señala. En este punto, añade otras cuestiones "vinculadas a valores éticos, como transparencia y honestidad. Y otras más filosóficas, como la defensa de los niños y de la vida. Hubo una oposición mayoritaria respecto a la legalización del aborto".

Según los datos de Conicet, el aumento de la fe evangélica coincidió con una caída de los católicos, que pasaron del 76,5% al 62,9%. Mraida señala algunos aspectos que pueden haber contribuido al crecimiento evangélico, una realidad que se replica en otros países latinoamericanos. Cuenta que "hay una capacidad muy rápida de adaptarse a los tiempos. Vas a cualquier iglesia evangélica y se habla de lo que se habla en tu casa: se habla del previaje o de la música que escuchás".



Por otro lado, se refiere a dos casos del exterior de especial relevancia, Estados Unidos -donde grupos religiosos han influido históricamente en política- y Brasil -los evangélicos son casi un tercio de la población e influyen activamente en la arena pública-. Mraida no cree que pueda suceder algo similar en la Argentina. "Estados Unidos es distinto, el origen del país es protestante. No creo que tenga un correlato en el corto plazo, por lo menos en un emergente de representación política. No hay un plan para que haya un movimiento unificado".

Pablo Repetto es pastor evangélico y concejal del Frente de Todos en Almirante Brown. Se incorporó de la mano del intendente Mariano Cascallares como coordinador de culto y en 2019 integró la lista que ganó. "Entiendo la política como resolver problemas a la gente, trabajar con los que más necesitan. Desde la iglesia uno hacía eso. No por votos, sino por un servicio", cuenta desde su experiencia en el municipio.

Sobre el crecimiento de su religión, sostiene que "si uno recorre el conurbano, hay una iglesia evangélica por manzana en los barrios populares y carenciados". Allí, existe un estrecho vínculo con los curas católicos. "Tratamos de hacer acciones en conjunto. El evangelio que predicamos es el mismo. Llevamos a Jesús a cada barrio con una misma mirada. Abrazamos a la viuda, al huérfano, al pobre, al que está en la cárcel. Lo que tenemos nosotros es que somos independientes, más allá de las instituciones que acompañan o nuclean. Ellos dependen del obispo o del Papa", explica.

Sobre la comparación con otros países, Repetto cree que "es diferente a Brasil y Estados Unidos, porque acá nos atraviesa el peronismo. No creo que llegue a pasar lo que se ve allá. Además los pastores que estamos en los barrios, como los curas villeros, somos de un extracto más de centroizquierda".

En esa línea, explica que muchas veces los pastores no pueden tomar posturas políticas, porque los fieles tienen identidades partidarias diferentes. " Cuando tomé la decisión de meterme en política pedí licencia de mi pastorado. Sabía que había gente que no me iba a entender. Para nosotros los pastores es más importante la vida que una ideología política ", asegura.





En crecimiento

La Catedral de la Fe es una de las vertientes de los evangélicos. Fue fundada por Osvaldo Carnival hace más de tres décadas y reúne decenas de miles de fieles en el país. Su hijo Sebastián Carnival, además de pertenecer al credo, es politólogo y escritor y reflexiona sobre este fenómeno que califica como "invisibilizado en nuestra sociedad, tanto por medios como por corrientes de pensamientos. El argentino cree. Ahora que salió campeón Argentina ves a los jugadores que hablan de Dios y le agradecen. Aparece una fuerza que está oculta, sobre todo en un país en el que reina la desesperanza y la angustia".

El crecimiento de los evangélicos en los últimos años podría continuar en los próximos años. Así como son el 15,3% del total del país, siempre según el estudio de Conicet, son el 19,9% entre personas de 18 a 29 años. También se comprueba la impronta en barrios populares y carenciados: entre la población sin estudios el porcentaje sube al 26,2%.

Para Carnival existe un vínculo entre una clase política en crisis y el crecimiento del fenómeno. " Las iglesias ven que hay necesidades en la sociedad. Y ante la poca respuesta de la política, se organizan. Se asiste al que la pasa mal y se genera una red comunitaria ".

En este sentido, agrega que "la política es astuta y ve un fenómeno en crecimiento. ¿Qué hace esta gente, cómo trabajan? Hoy debe haber cientos de concejales en todo el país que profesan la fe evangélica en distintos partidos. En los próximos diez años vas a tener 20, 30 diputados nacionales".