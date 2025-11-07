Tras ser recibido en Casa Rosada por el presidente Javier Milei, el pastor Franklin Graham, fervoroso promotor de Donald Trump e hijo de una mítica figura de la fe evangélica en el mundo, protagonizará dos jornadas de máxima exposición entre hoy y mañana con un mega festival en el estadio del club Vélez Sarsfield. Si bien no está confirmada una presencia institucional, no se descarta que algunos referentes libertarios que profesan el credo participen del evento a raíz de la proyección que están alcanzando en la estructura. El llamado Festival Esperanza, un encuentro que promete conjugar música, reflexión y espiritualidad, busca transmitir un mensaje de esperanza “para toda la familia”. Su alma mater es hijo del recordado evangelista Billy Graham, fundador de la organización que lleva su nombre y al que algunos equiparan con un “Papa evangélico” -aunque no existe esa figura en la fe evangélica- por su trascendencia global. Milei recibió el lunes en su despacho presidencial al pastor Franklin Graham, actual presidente y director ejecutivo de la Asociación Evangelista Billy Graham (BGEA) y de la organización evangélica Samaritan’s Purse. Lo acompañaron Melvin Graham, miembro del Directorio de la BGEA; el director para América latina de la asociación, Christopher Swanson; y el vicepresidente de Cruzadas de la BGEA, Viktor Hamm. “Qué bueno es estar en Buenos Aires otra vez… Estuve aquí con mi padre en 1991, luego en Mendoza en 2001 y en Rosario en 2003. El mundo ha cambiado rápidamente, y no siempre para mejor, pero yo he venido a traer un mensaje de esperanza eterna en Jesucristo”, recordó Graham ayer en una conferencia de prensa que brindó en el Sheraton Buenos Aires. Ese mismo lunes, el Presidente había recibido a las autoridades y representantes del consejo directivo de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) en el marco del Día de las Iglesias Evangélicas que se celebra el 31 de octubre. Es la primera vez que se conmemora en Casa Rosada en el marco de lo que establece la ley 27.741, sancionada el año pasado con impulso de LLA y el apoyo de varias fuerzas. El encuentro en el Salón Sur de la sede de Gobierno nacional terminó en cánticos y rezos por las autoridades nacionales, una costumbre en la práctica evangélica, en particular cuando coinciden en actos de este tipo. Desde ACIERA aclaran que fue un encuentro institucional dentro de ese contexto y que su relación es con las autoridades más allá de los colores partidarios. Así y todo, un dato que cobra relevancia a la luz de los últimos movimientos dentro de La Libertad Avanza de cara a su segunda fase es la ascendencia de una pastora evangélica en la futura estructura de poder. Según trascendió del último encuentro de las y los futuros legisladores con Karina Milei, la pastora y senadora electa Nadia Márquez podría reemplazar a Bartolomé Abdala en la presidencia provisional de la cámara, el tercer lugar en la sucesión presidencial. Márquez es la hija de uno de los 28 miembros del Consejo Directivo de ACIERA, electos por votación. De ahí un nexo que desde la cúpula de la asociación se ocupan de relativizar. “No existe una agenda evangélica detrás -asevera una figura de gran peso en diálogo con El Cronista-. Hay personas que promueven tal o cual idea acorde a sus creencias. Pero como ACIERA congregamos a una variedad de iglesias muy distintas y no todas piensan igual en todo, ni siquiera sus fieles. Había gente que no votó por Milei participando del encuentro”. Más allá de la proyección de Márquez, el nexo de los partidos políticos con el llamado “voto evangélico” nunca es lineal ni monopolio de ninguna fuerza política si bien es innegable que encuentra más afinidad con algunos liderazgos. El Gobierno ha buscado -como otros en el pasado- capitalizar la prédica de los pastores y la comunión con ciertas ideas a través de gestos a su favor. Como el decreto N° 486 que dispuso la reglamentación de la personería jurídica religiosa, una demanda de larga data de los líderes evangélicos. En paralelo, la ministra Sandra Pettovello se ha inclinado por la red comunitaria de ACIERA para el reparto de asistencia en desmedro de las organizaciones sociales y políticas. Y al propio Milei se lo vio trasladarse a Chaco en un viaje tan fugaz como misterioso para la inauguración del llamado “Portal del Cielo” de la Iglesia Cristiana Internacional, el mayor templo evangélico del país, donde habló del pecado de la justicia social y referenció las escrituras sagradas. En lo que refiere a Franklin Graham, son más de 15 los países de América Latina en donde el pastor ha hecho pie y ha predicado en 32 oportunidades, por lo que afirma tener “un corazón especial por la región”. De hecho, al ser consultado sobre su viaje a la Argentina, en las semanas previas a las elecciones del 26 de octubre, Graham dio muestra de no estar ajeno al devenir de los acontecimientos. “Hoy en día estamos rodeados de tanto temor e incertidumbre. Muchos están preocupados por las próximas elecciones o por las difíciles circunstancias de sus vidas. Quiero que la gente de esta gran ciudad sepa que las respuestas a los problemas de la vida no se encuentran en una religión, un partido político, un trabajo o una relación. Solo pueden encontrarse poniendo su fe y confianza en el Hijo de Dios, Jesucristo”, aseveró el predicador. Su padre alcanzó una trascendencia en Estados Unidos y el resto del mundo que sobrevivió a los cambios de gobierno y presidentes. De hecho, existe una estatua suya en el Capitolio, señal del estrecho lazo entre la religión y la política por encima de los bandos partidarios. Como heredero, Franklin Graham continuó su camino y se convirtió en un puntal del voto conservador y un respaldo esencial para Trump a lo largo del Cinturón Bíblico que incluye a los estados donde la fe cristiana tiene raíces más profundas. En lo que refiere al “Festival Esperanza Buenos Aires” forma parte de una larga serie de eventos internacionales que la Asociación Billy Graham ha desarrollado durante más de seis décadas en distintos continentes, con el objetivo de difundir un mensaje de fe y esperanza a través de espectáculos gratuitos, abiertos al público y de carácter familiar. Antes del mensaje central de Graham, el escenario recibirá a reconocidos artistas cristianos de distintos países. Entre ellos estarán la banda local Rescate, el rapero puertorriqueño Redimi2 y el cantautor estadounidense Michael W. Smith, ganador de múltiples premios Grammy y referente mundial de la música cristiana contemporánea. Desde su creación, la Asociación Evangelística Billy Graham ha combinado la organización de festivales masivos con programas de asistencia comunitaria, como parte de su misión de “llevar un mensaje de esperanza en acción”. De hecho, además de las dos jornadas en Vélez, la organización desplegó a lo largo de la semana una agenda de actividades solidarias en conjunto con cientos de iglesias cristianas de la Ciudad y el conurbano bonaerense. Algunas de ellas incluyeron la donación y operación de un remolque con duchas móviles, la distribución de alimentos y kits de higiene personal a personas en situación de calle, y otras acciones humanitarias que la BGEA viene realizando en cada país que visita. Según informaron los organizadores, más de 2.370 iglesias se sumaron a la convocatoria y ya se registraron casi 50.000 reservas de asientos en los micros que llegarán desde distintos puntos del país hasta el estadio de Vélez. En este caso, aunque ACIERA no participa en la organización del evento, sí lo impulsa y muchos de sus socios forman parte de la convocatoria. Un dato importante: no se suspende por lluvia. En las últimas semanas, avisos callejeros y campañas de difusión comenzaron a multiplicarse en distintos barrios de la Ciudad y el Gran Buenos Aires, anticipando un mega festival que promete reunir a decenas de miles de personas durante dos noches consecutivas.