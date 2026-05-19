En esta noticia La propuesta que inspira a Guillermo Dietrich para cambiar los autos para siempre

Guillermo Dietrich, exministro de Transporte y actual representante de la automotriz china BYD en Argentina, describió en detalle la revolución tecnológica que atraviesa la industria automotriz global y anticipó su llegada inminente al mercado local.

“Lo que estamos empezando a ver con esta apertura que hizo el gobierno es la puerta de entrada de autos que van a ser cada vez más autónomos," afirmó Dietrich este martes en una entrevista con El Cronista Stream.

Dietrich sostuvo que los vehículos eléctricos que hoy se comercializan en Argentina representan apenas el inicio de una transformación mayor. “Todo eso que va a venir”, señaló, incluye desde autos que circulan solos hasta vehículos voladores.

La propuesta que inspira a Guillermo Dietrich para cambiar los autos para siempre

El empresario mencionó el desarrollo del eVTOL de la empresa china Xpeng como ejemplo de hacia dónde apunta la industria. “Si te cuento lo que vi de los autos voladores, es medio ciencia ficción”, bromeó.

Entre las tecnologías más concretas, destacó el sistema APA (Auto Parking Assistance), que ya opera en el mercado chino. “Ya está allá funcionando. Esto va a estar el año que viene en algún momento”, aseguró.

El sistema ofrece tres modalidades: la primera permite estacionar desde adentro del vehículo apretando un botón; la segunda habilita al conductor a bajarse cuando el espacio es reducido; y la tercera fue la que más impactó a Dietrich.

“Llegás al shopping, te bajás del auto, el auto va y busca el parking y estaciona solo," describió. “Cuando terminaste de tomar el café, apretás en la app y el auto vuelve al lugar donde estás”, relató.

Dietrich explicó que todos estos vehículos cuentan con una aplicación que permite controlarlos de forma remota: “Lo arrancás a distancia, le prendés la calefacción, el aire acondicionado, te fijás qué nivel de carga tiene”.

Sobre los niveles de autonomía, el exfuncionario detalló que hoy existe una escala de cinco niveles. La mayoría de los vehículos actuales opera en nivel dos, donde el auto acelera y frena solo.

“Hay muchísima gente que lo tiene en sus autos y no lo usa”, advirtió Dietrich. Sin embargo, remarcó su utilidad: “En la congestión de Hudson-Buenos Aires, Pilar-Buenos Aires, te cambia todo. La posibilidad de choque es cero”, advirtió.

El exdirigente explicó que el próximo salto será al nivel dos “plus plus”: “El auto le ponés que vas de acá a acá y el auto va solo, con vos al volante”, describió.

Respecto al nivel tres, aclaró que es “poco probable que suceda” como etapa intermedia. “Requiere muchas redundancias al no tener conductor”, explicó. “Va a pasar del nivel dos al nivel cuatro directamente”, consideró.

El nivel cuatro corresponde al robotaxi: un vehículo que circula solo dentro de un sector definido . El nivel cinco lo haría por cualquier lugar sin restricciones geográficas.

“Subirnos a un auto que le digamos a dónde vamos y nos lleve solo es algo que lo vemos de ciencia ficción todavía”, reconoció. Sin embargo, se animó a estimar que “no va a tardar más de uno o dos años en que esté acá con nosotros”.

Antonio Pinta

En cuanto a precios, Dietrich señaló que los autos eléctricos ya son competitivos frente a los de combustión. “Hoy tenés autos eléctricos con mucha tecnología al mismo valor que autos a combustión con menos tecnología”, afirmó.

El dato más concreto apuntó al ahorro en combustible. “Si vos cargás en tu casa, te ahorrás un décimo”, explicó. “Una persona que gasta 400-500 mil pesos por mes pasa a gastar 40-50 mil pesos”, apuntó.

Dietrich contextualizó estos avances en la realidad del mercado chino, donde el 50% de los autos que se venden son eléctricos. “Cuando vas al entry level, el porcentaje crece enormemente”, precisó.

El exministro concluyó que la apertura de importaciones que dispuso el gobierno nacional es la condición que permite el ingreso de esta tecnología a Argentina. “Es como que estamos abriendo la ventanita de algo que se viene tremendo”, sintetizó.