Daniel Scioli dio pistas sobre las primeras medidas de Silvina Batakis: "Es pragmática y decidida"

"Silvina Batakis es una economista pragmática, con sentido común, productivista, desarrollista y con una gran conexión con los problemas económicos de la vida cotidiana". Así Daniel Scioli definió a la nueva ministra de Economía, que asumiría esta tarde.

"No es ortodoxa ni heterodoxa. Tiene una visión de la economía integrada al mundo de la producción y el trabajo", dijo el ministro de Desarrollo Productivo. El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y la nueva funcionaria de Alberto Fernández trabajaron juntos cuando ella fue ministra de Economía bonaerense durante su gestión.

Y destacó que "Batakis es una persona que se hace cargo, no es quejosa. Es muy decidida y razonable. Trabaja muy bien en equipo. La van a ver articulando muy bien con el BCRA"

Sobre los desafíos que la reemplazante de Martín Guzmán deberá encarar con prioridad, Scioli aclaró que "son definiciones que tomará la ministra de Economía, no me corresponde especular o meterme".

Pero dio pistas: "Tenemos que consolidar una política productiva, aumentar la producción argentina y priorizar las reservas".

Batakis y Scioli tienen una larga relación profesional desde que fue su ministra de Economía cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires

Además, Scioli habló sobre el rol clave que jugó Sergio Massa para acercar posiciones entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner: "Tiene un alto sentido de la responsabilidad y el compromiso, como lo demostró ayer acompañando al Presidente. Es una persona que es muy importante dentro del Frente de Todos. Lo respeto".

Consultado en Urbana Play sobre cómo surgió el nombre de Silvina Batakis para suceder a Guzmán, reveló que "ya veníamos conversando desde el día anterior con Pesce. Me pidieron mi opinión respecto a Batakis y por eso confiaron en ella".