CyberMonday: todos los descuentos y promociones para aprovechar con tu tarjeta o tu cuenta de billetera virtual

Noviembre llegó con nuevas promociones para que los usuarios puedan aprovechar varios descuentos en uno de los sitios más importantes de ventas online.

Hasta el 8 de noviembre, los usuarios pueden acceder al Cyber Monday para comprar en varias tiendas nacionales e internaciones. Conocé los beneficios que tenés que aprovechar si vas a comprar en la tienda online.

Cyber Monday: los descuentos que tenés que aprovechar en las mejores tiendas

Si aún no te decidiste, hasta el 8 de noviembre tenés tiempo para comprar electrodomésticos, electrónica y artículos para el hogar con promociones increíbles.

Banco Macro

Con Macro Premia, los clientes pueden hacer compras en categorías como tecnología, electrodomésticos y hogar. Este banco ofrece un 20% de descuento pagando con tarjetas de crédito Visa Macro y hasta 9 cuotas sin interés y un reintegro de $ 8.000.

Por otra parte, abonando con tarjetas de crédito Visa Signature Macro Selecta, los clientes tendrán un descuento del 30% y hasta 9 cuotas sin interés, con un tope de reintegro de $ 13.000.

Banco Galicia

Los clientes de esta entidad bancaria podrán aprovechar un 20% de descuento en Farmacity, Get the Look, Simplicity y The Food Market. Además, el tope de reintegro será de $ 3.000 por cliente y las compras tendrán hasta 3 cuotas sin interés.

Por otro lado, la tienda del Banco Galicia tendrá productos seleccionados que se podrán pagar en hasta 12 cuotas sin interés con Mastercard o en 9 cuotas sin interés con Visa y Amex.

Banco BBVA

Con un 20% de descuento, los clientes podrán comprar en Despegar y en Dexter, con un tope de reintegro de $ 10.000 por usuario. Además, en el Shop de BBVA habrá un 40% de reintegro (que equivale a $ 5.000 de reintegro).

Banco Nación

El Banco Nación tendrá 12 cuotas sin interés en todos los productos que la Tienda BNA ofrece de manera online.

Modo

La billetera virtual Modo ofrece un 20% de reintegro y un 10% de ahorro en los comercios que estén adheridos a la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

Ualá

Otra de las billeteras virtuales que se suma al Cyber Monday es Ualá, que ofrece un 20% de descuento en la Plataforma 10. Además, en el sitio de Booking.com habrá un 5% de reintegro, que es acumulable con otras promociones.

Otro de los descuentos de Ualá: 15% de descuento en teléfonos celulares Serie A en Samsung. (Fuente: Archivo)

Naranja X

Naranja X cuenta con un 10% de descuento (con un tope de $ 4000) en farmacias y perfumerías. Además, se podrá sacar hasta en 6 cuotas sin interés en artículos para el hogar y en 3 cuotas sin interés con el Plan Z.

Naranja X: los usuarios podrán disfrutar también de un 10% de descuento (sin tope de reintegro) y 5 cuotas sin interés en Dexter, Moove y Stock Center. (Fuente: Archivo)

Por otra parte, si querés viajar con Aerolíneas Argentinas, podés sacar los pasajes en hasta 6 cuotas sin interés. Otra opción es Viajes Naranja X, donde podés comprar en hasta 12 cuotas sin interés.