En esta noticia La base de datos que bloqueará tu pasaporte: quienes figuren en ella no podrán salir del país

Durante un extenso periodo, millones de ciudadanos mexicanos sostuvieron la creencia de que contar con el pasaporte en el tiempo y forma adecuados era suficiente para abandonar el país y realizar viajes al extranjero sin contratiempos. No obstante, esta noción ha quedado oficialmente desautorizada .

El Gobierno de México ha dado a conocer una disposición que ya suscita reacciones a lo largo y ancho del país: estar inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias será suficiente para que las autoridades impidan la salida del territorio nacional, incluso si el pasaporte se encuentra en perfecto estado.

La alteración de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue aprobada por el Senado de la República con una votación unánime de 86 votos a favor, tras haber recibido el respaldo de la Cámara de Diputados y posteriormente haberse enviado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

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La base de datos que bloqueará tu pasaporte: quienes figuren en ella no podrán salir del país

El eje central de esta medida es el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, una herramienta de reciente implementación que servirá como apoyo al Consejo de la Judicatura Federal.

Su propósito será reunir y mantener actualizada, en tiempo real, la información de personas deudoras y acreedoras de obligaciones alimentarias establecidas mediante resoluciones judiciales definitivas, posibilitando que autoridades de todo el país accedan a esos datos para validar diversos trámites.

La gestión del registro estará a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), entidad que contará con un plazo de 300 días hábiles desde la entrada en vigor del decreto para implementar el sistema en todo el territorio nacional.

La plataforma se alimentará con información proporcionada por el Poder Judicial de la Federación, lo que asegura que cada registro esté respaldado por sentencias y resoluciones oficiales y no por acusaciones o informes carentes de sustento legal.

¿Cuáles serán las nuevas consecuencias para quienes incumplan la cuota alimentaria?

Cuando las autoridades afirmaron que esta medida tendría consecuencias significativas, no estaban siendo exageradas. Entre las más relevantes se encuentran:

No podrá realizarse la tramitación o renovación del pasaporte, bloqueando cualquier posibilidad de viajar al extranjero.

Asimismo, no podrá obtenerse ni renovarse la licencia de conducir, impactando de manera directa la movilidad cotidiana, especialmente si se depende del vehículo para trabajar.

Quedará uno excluido de participar como candidato a cargos de elección popular, limitando así cualquier aspiración política.