ALERTA AFIP: endureció controles, ¿qué sanciones pueden aplicarte?

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) confirmó que cien argentinos fueron detectados por "inconsistencias fiscales" en el régimen simplificado de envíos internacionales.

De acuerdo a la información publicadapor la Dirección General de Aduanas (DGA), los implicados realizaron durante el segundo semestre del 2022 al menos 5.619 importaciones irregulares e inconsistentes por u$s 8.000.000.

A través de un comunicado, la Aduana informó que "hay varios casos en los que distintos miembros de una misma familia han realizado importaciones vía el régimen de courier, muchos de estos siendo monotributistas o presentando una situación impositiva que merece ser examinada".

Por su parte, el director general de Aduanas, Guillermo Michel, indicó que "el régimen de courier está diseñado para facilitar la importación de determinados productos como, por ejemplo, repuestos para pequeñas y medianas empresas".

El dólar y las exportaciones inquietan a empresarios, que reclaman "el fin de las anomalías"



El FMI hizo un cambio clave para acceder a sus créditos: ¿cómo impacta en la Argentina?



Cuáles fueron las mercaderías que retuvo Aduana

Entre los diversos casos, Aduana detectó a una familia de cinco integrantes que realizó un envío internacional con 593 artículos informáticos por un total de u$s 1.257.231.

A su vez, agentes especializados dejaron sentado que un monotributista categoría "B", que cuenta con un límite de ingresos brutos anuales por $ 1.485.976,96, realizó importaciones por u$s 47.084,08. Además, su padre -no inscripto ante el fisco- trajo mercadería del exterior por u$s 37.118,09.

"El valor combinado de las operaciones realizadas por ambos asciende a $ 16.503.625, lo cual supone, en forma absurda, un déficit de más de 15 millones de pesos en la actividad del monotributista", explicaron los agentes.

Ahora bien, de las cien personas analizadas, siete de ellas no están inscriptas ante el fisco. Con un total de 398 envíos, el total importado asciende a los u$s 202.874,23. En tanto, otras cinco personas -inscriptas como monostributistas- trajeron al país, en 534 envíos, mercaderías que alcanzan los u$s 175.900,58.

Qué dijo el director de AFIP sobre las compras online al exterior

Carlos Castagneto, director de la AFIP, aseguró que van a "investigar las inconsistencias fiscales detectadas. La Aduana junto a la Dirección General Impositiva y a la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social van a trabajar en forma coordinada para ello".

Además, remarcó que "el objetivo de las maniobras observadas habría sido enmascarar la verdadera situación de los contribuyentes ante el fisco y, por ende, el avance de las investigaciones podría implicar otro curso de acción".

Cuáles son las sanciones por compras irregulares al exterior

De acuerdo a la infracción en el régimen de envíos internacionales, las personas involucradas podrán sufrir sanciones de acuerdo a los términos que indica el artículo número 954 del Código Aduanero:

En caso de tratarse de un perjuicio fiscal, será sancionado con una multa de uno (1) a cinco (5) veces el importe de dicho perjuicio .

. Si se trata de una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación, será sancionado con una multa de uno (1) a cinco (5) veces el valor en aduana de la mercadería en infracción .

. En caso de ingreso o egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, será sancionado con una multa de uno (1) a cinco (5) veces el importe de la diferencia.

En caso de que las personas queden enmarcadas en más de uno de los supuestos previstos, podrán sufrir una pena aún mayor.