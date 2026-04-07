Según los datos del primer trimestre (enero-marzo), los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires ya llevan un aumento del 8,3% en total. El informe del sitio especializado ZonaProp explicó que la suba se divide en un 2,7% en enero más un 3,5% para febrero y un 2,1% para marzo (la suma es acumulativa, no lineal). En esta línea, los inquilinos buscan encontrar nuevas oportunidades de alquiler en barrios más baratos de la Capital. Para eso, estos relevamientos de Reporte Inmobiliario mostraron cuáles son las zonas más caras y las más económica para comprar o rentar una propiedad en CABA. El estudio de ZonaProp explicó que la variación interanual (marzo 2025 vs. marzo 2026) mostró un aumento promedio en torno al 34,8% para los locatarios. Pese a que hubo una desaceleración frente a años anteriores, cuando las subas superaron el 200% anual, los inquilinos todavía ven un aumento significativo en sus contratos. En este sentido, los barrios con el valor del metro cuadrado más alto y los alquileres más elevados se ubican en la zona norte de la Ciudad. La única excepción es el más caro de Capital Federal, Puerto Madero, que según el informe presentó alquileres por encima de 1,3 millones de pesos para un departamento de dos ambientes promedio. Ubicados principalmente en el sur y el oeste de la ciudad, estos barrios ofrecen las mejores oportunidades para inquilinos y la mayor rentabilidad para inversores, según los datos del informe de Reporte Inmobiliario. Los márgenes de ganancia se dan entre el 8% y el 10,2% en total. El informe cerró con algunos datos que marcan la tendencia sobre las zonas más elegidas y las más económicas para los inquilinos.