Durante mayo de 2026, los sueldos del personal doméstico siguen sin variaciones. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares no definió una actualización salarial para el segundo trimestre del año y, por ese motivo, empleadores y trabajadoras deben sostener los montos vigentes desde marzo. La decisión impacta en todo el sector y deja en pausa cualquier ajuste en un contexto de inflación elevada. Mientras no exista un nuevo acuerdo paritario, los valores oficiales continúan sin cambios tanto para quienes trabajan por hora como para quienes cobran un salario mensual. La falta de consenso en la mesa salarial explica el escenario actual. Durante abril no se convocó a una nueva reunión formal y mayo comienza sin señales de aumento. En consecuencia, las escalas que rigen para el trabajo en casas particulares permanecen iguales a las del mes anterior. Esta situación obliga a los empleadores a liquidar sueldos con los mismos importes y posterga cualquier recomposición de ingresos para el personal doméstico. El congelamiento alcanza a todas las modalidades y categorías, con y sin retiro. Para quienes trabajan por horas, los valores dependen de la modalidad de contratación. En mayo, los montos oficiales se mantienen sin cambios: Estos importes aplican para jornadas parciales y deben respetarse como mínimo legal, incluso si el vínculo laboral no se encuentra registrado. En el caso del personal mensualizado, las escalas también continúan sin modificaciones. De acuerdo con las categorías establecidas, los valores de referencia en mayo son los siguientes: Las diferencias responden a la categoría laboral y a las tareas que realiza cada trabajadora, como limpieza general, cuidado de personas o tareas específicas. Más allá de los salarios básicos, quienes contratan personal doméstico deben cumplir con otras obligaciones que siguen vigentes en mayo: El incumplimiento de estas condiciones puede generar multas y reclamos laborales, incluso si el salario se paga en tiempo y forma. El sector queda a la espera de una convocatoria oficial para definir nuevos aumentos. Si la comisión acuerda una suba en las próximas semanas, el ajuste recién impactará en los salarios de junio o meses posteriores. Hasta entonces, mayo cierra sin cambios para las empleadas domésticas, en un escenario que refleja la demora en las negociaciones y la pérdida de poder adquisitivo del sector.