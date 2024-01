Cuáles son los 6 cambios claves que Milei le cedió a los gobernadores para avanzar con la ley ómnibus

El presidente Javier Milei y los gobernadores de Juntos por el Cambio acercaron posiciones en las últimas horas y sería inminente un acuerdo entre ambas partes sobre un segmento importante de la ley ómnibus. Esto es producto de la concesión del oficialismo a seis puntos claves que el grupo de 10 mandatarios opositores consideraban perjudiciales para sus distritos.

Según comentaron desde el grupo de gobernadores pertenecientes a Juntos por el Cambio (JxC), el Gobierno nacional no accedió al pedido de anular el incremento a las retenciones a las exportaciones, algo que ya no sería un impedimento para tratar la Ley Bases en comisiones, pero que sí podría ser rechazado en particular en el tratamiento durante el recinto hacia el fin de esta semana.

Sin embargo, los libertarios accedieron a seis demandas específicas, que abarcan desde cuestiones impositivas hasta procedimentales y administrativas .

Ley ómnibus: los 6 cambios que aceptó el Gobierno

En primer lugar, los mandatarios provinciales consiguieron que el Poder Ejecutivo se comprometa al "cumplimiento estricto de la disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para la CABA" sobre la cuestión de los fondos coparticipables que deber restituir al gobierno porteño producto de la quita indiscriminada realizada durante la administración de Alberto Fernández.

Además, los gobernadores también requirieron la modificación del segundo párrafo del Artículo 164° del proyecto de ley "Bases", con el objetivo de que el blanqueo, que no tenía asignación específica, pase a ser coparticipable y ayude a las arcas provinciales.



"En el texto se destaca que las provincias atraviesan una desafiante situación fiscal y financiera, que se agravará por el recorte en las transferencias federales de carácter no automático (estimado en 0.5% del PBI), el impacto de la suba del tipo de cambio sobre los servicios de intereses en moneda extranjera y la pérdida de recursos coparticipables derivada de la implementación de la Ley 27.725, que implicará una pérdida anual para las 24 jurisdicciones de $1.69 billones en base a las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso" , indicaron desde JxC.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, reunido semanas atrás con los gobernadores de JxC

Como tercer punto, se consiguió que no se eliminen el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), que tiene por objetivo asistir financieramente a las provincias, el Estado Nacional y CABA; así como el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP), que asiste en programas de desarrollo y fortalecimiento de sectores de la economía real.

" Dada la relevancia que tienen como fuente de financiamiento para las provincias y CABA , magnificada en el contexto actual de dificultades para el acceso al financiamiento voluntario de los mercados de crédito, se solicitó que sean excluidas del alcance del Artículo 4", indicaron los mandatarios provinciales.

En cuarto lugar, los mandatarios exigieron sustituir el artículo 10 de la Ley N° 26.075, con el objetivo que sea el Consejo Federal de Educación quien acuerde el salario mínimo docente junto con la representación nacional de los gremios docentes y las entidades educativas. Por otro lado, propusieron la transferencia de los activos del FGS de Anses al Tesoro Nacional y facultar al Poder Ejecutivo Nacional a adoptar todas las medidas necesarias para la instrumentación de la misma.

"El traspaso se haría compensando las deudas de las provincias con el FGS y garantizando los flujos que permitan hacer frente a las compensaciones anuales por las cajas jubilatorias no transferidas de las provincias que aún no lo hicieron, entre las que se encuentran Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe"

Por último, los gobernadores pidieron la eliminación del Artículo 182°, que establecía que las tarjetas de débito y crédito pueden realizar retenciones impositivas a sus clientes cuando así lo dispongan las autoridades tributarias nacionales o locales competentes.

La advertencia de Milei

El presidente Javier Milei lanzó una dura advertencia durante la reunión de gabinete realizada este martes por la mañana en Casa de Gobierno. Según pudo saber El Cronista, le dijo a sus ministros y asesores que de no aprobarse el dictamen de la Ley Bases con las últimas modificaciones que impulsó el propio oficialismo, "va a poner en revisión todas las partidas" discrecionales. "El ajuste se va a poner peor para todos, y mucho más para las provincias", dijo, según uno de los presentes.

De allí se desprendió la advertencia que Adorni emitió esta mañana en su habitual conferencia de prensa, que, si el proyecto de ley no es sancionado, "el ajuste va a ser mayor para todos" y se va a avanzar sobre "todas y cada una de las partidas que el gobierno nacional transfiere a las provincias, en todos los conceptos que se les pueda ocurrir". Además, reiteró que "el equilibrio fiscal no se negocia" y, sin las herramientas se recurrirá a "seguir con el ajuste" por otras vías.