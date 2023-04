Cuáles son las objeciones técnicas para la aplicación de la boleta única electrónica en la Ciudad

La presidenta de la ONG Transparencia Internacional advirtió sobre problemas institucionales que podrían dificultar la aplicación de la boleta única electrónica que anunció Horacio Rodríguez Larreta.

Según informó, el ejecutivo porteño tiene la potestad de desdoblar las elecciones y utilizar una boleta única de papel, pero si se quisiera hacer uso del formato electrónico se necesitaría la aprobación de una institución gubernamental que, al momento, se encuentra acéfala.

El lunes, el Gobierno de la Ciudad hizo pública la decisión de desdoblar las elecciones locales de las nacionales y encendió la interna de Juntos por el Cambio, con oposición de figuras del PRO como Mauricio Macri, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, y apoyo de miembros de la UCR como Martín Lousteau, Gerardo Morales y Maximiliano Abad.

El jefe de gobierno porteño comunicó a través de un breve video que las elecciones locales se llevarían a cabo el mismo día que las nacionales, pero bajo otro formato: según su anuncio, se utilizaría una boleta única electrónica, un sistema ya aplicado en las elecciones locales de 2015, pero abandonado en los comicios posteriores.

Sin embargo, como explicó en una serie de hilos de Twitter la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira, el jefe de gobierno tiene la autoridad para establecer si las elecciones de la Ciudad se llevan a cabo con boleta sábana o única y también la fecha de los comicios, pero no tiene la autoridad para establecer que se utilizará el voto electrónico, y el organismo que podría hacerlo hasta el momento no tiene titular.

A pesar de que Rodríguez Larreta haya anunciado que se va a usar la boleta única electrónica, en el decreto que estableció el desdoblamiento de las elecciones el ejecutivo porteño reconoce que la aplicación del voto electrónico no le compete.

El problema que inhabilita el voto electrónico

El organismo que puede autorizar el uso de boletas electrónicas es el Instituto de Gestión Electoral (IGE), un ente autárquico que se estableció en el Código Electoral de la Ciudad, sancionado en 2018. El problema es que, al día de hoy, el IGE no tiene director.

Según el artículo 7 del Código Electoral, el titular del IGE debe ser propuesto por el jefe de gobierno a la Legislatura, que deberá aprobarlo con el voto de dos terceras partes de la Cámara. También especifica que, para evitar vacancias, el nombramiento por parte del ejecutivo será efectivo a espera de la aprobación de la Legislatura por un plazo de 90 días, pero luego de eso expira y el jefe de gobierno debe realizar una propuesta al parlamento nuevamente.

El 9 de noviembre de 2022, el ejecutivo de la ciudad propuso a la Legislatura el nombramiento de Ezio Osvaldo Emiliozzi, que hasta la fecha no fue sancionado por el parlamento. Como ya pasaron más de 90 días desde esa propuesta, la titularidad de Emiliozzi ya quedó sin efecto. La IGE se encuentra formalmente acéfala, aunque el elegido es Emiliozzi y por ahora ocupa el cargo en comisión. En el larretismo confían en que la designación oficial se concretará, allanando el camino para la aplicación del sistema de votación elegido. Porque Emiliozzi está a favor de la boleta electrónica.

Así, en rigor, al momento no sería posible aplicar la boleta electrónica en las elecciones de la Ciudad, a no ser que el jefe de gobierno envíe nuevamente un candidato a la Legislatura y esta lo apruebe, o, en su defecto, que quien asuma de manera preliminar por un plazo de 90 días lleve a cabo las medidas necesarias para establecer ese tipo de voto en los próximos comicios.

La ex titular de la Oficina Anticorrpución durante el gobierno de Mauricio Macri, Laura Alonso, sumó otra objeción a la decisión de Rodríguez Larreta.

"Se priorizó la ambición personal por encima del interés partidario del PRO. No es una muestra de liderazgo: es un grave error que no refleja cómo actuamos en el PRO", se quejó la ex diputada en un largo posteo en las redes. Alineada con Macri, queda claro que abundan los choques de miradas al interior del macrismo.

En el gobierno porteño, de todas formas, son optimistas respecto a los plazos y al procedimiento que derivará en la aplicación de la boleta única electrónica.