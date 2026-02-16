“Estamos camino a ser una potencia energética”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, en una de sus últimas entrevistas. En 2025, Argentina cerró con récord de producción petrolera y de exportaciones. Del total de lo que el país vende al exterior, casi el 20% son exportaciones de energía y minería, una participación que no se observaba desde 2006, según un trabajo de Federico Bernini, economista de la UBA y el Conicet. El Gobierno es optimista: para 2035 proyectan que las exportaciones de energía y minería aportarán una balanza comercial positiva de u$s 75.000 millones. Ante la consulta de El Cronista, fuentes oficiales detallaron cuál será la agenda energética para que el sector siga en crecimiento este año. Incluye el nuevo esquema de subsidios, la importación privada de GNL, acelerar aprobaciones de RIGI y privatizaciones, sancionar leyes y avanzar en infraestructura en alianza con los privados. La agenda energética arrancó en 2026 con el cambio en el esquema de subsidios, donde solo habrá dos categorías: familias con subsidio o las que pagan la tarifa completa, y ya no más tres niveles diferenciados. Hogares con ingresos de menos de $4 millones (equivalente a tres canastas básicas) perderán el subsidio. Buscan así que la política tarifaria colabore en el ancla del superávit fiscal. El siguiente paso fue la privatización de la importación de GNL, con un llamado a licitación para que sea una empresa privada la que importe en invierno los barcos de gas natural licuado y cumpla con la mayor demanda que existe cuando hace frío. Así, se correrá la empresa estatal Enarsa. Todavía no está aclarado si la diferencia entre el precio de importación y el precio al que se venda en el mercado local será cubierta con subsidios, como antes hacía Enarsa, o si se trasladará a un aumento en la tarifa del gas. En el Gobierno aseguran que esto no solo busca correr al Estado, sino sobre todo apuntar a un “foco de corrupción”. Recuerdan el caso llamado “Perla Negra”, una operatoria donde se habían girado fondos millonarios para la importación de un buque de GNL que nunca arribó al país. Ocurrió en 2008, bajo la gestión del exministro de Planificación, Julio de Vido. Desde 2008 se importaron 940 barcos de GNL a las terminales de Escobar y Bahía Blanca, según fuentes oficiales. En el peor momento de déficit energético, llegaron a ser 103 por año, en 2013. El año pasado fueron solo 24, tras el boom de Vaca Muerta y la construcción del gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner), siendo el valor más bajo desde 2011. Otra de las medidas en materia de privatizaciones será la venta de Enarsa, la privatización parcial de Nucleoeléctrica y el retiro completo del Estado de Transener. Esta última compañía, la más grande en transporte de electricidad, es la más apetecible para el sector privado y debería concluirse en 2026. Otro punto fundamental para el Gobierno será seguir con el análisis y la aprobación de las carpetas que se presentan para el régimen de grandes inversiones (RIGI). Ya se aprobaron 10 proyectos de 27 presentaciones. El viceministro de Economía, Daniel González, trabaja en la ampliación del RIGI para que puedan ingresar las petroleras del upstream de Vaca Muerta y en la extensión de la ley por un año más, dado que vence en julio. La ampliación del RIGI será clave porque, si no, habrá proyectos, sobre todo mineros, que no llegarán a presentarse y aprobarse, teniendo en cuenta que esperan la aprobación de la ley de glaciares. Iba a tratarse en extraordinarias, pero el oficialismo priorizó la reforma laboral. Argentina se comprometió con Estados Unidos en el acuerdo de libre comercio para agilizar inversiones. El último punto será el de la infraestructura. El desafío es que el Estado ya no hará obras, sino que buscará que las realice el sector privado. En energía eléctrica, con almacenamiento de baterías y con obras de transporte de electricidad en AMBA y Patagonia. En hidrocarburos, el Gobierno celebra los avances en la segunda etapa del Perito Moreno que hará TGS y espera que para fin de año esté la primera etapa del oleoducto Vmos. Además, sobre los grandes proyectos de inversión del año, que son para producir por primera vez GNL en Argentina, si bien son todos privados, el Gobierno los sigue muy de cerca. De hecho, cuando el presidente Javier Milei salió públicamente a criticar al dueño de Techint, Paolo Rocca, luego de que la empresa argentina quedara afuera de la licitación de Southern Energy, fuentes oficiales explicaron que esto se debió a que se vienen licitaciones muy importantes de infraestructura y quieren que haya costos competitivos. “Hay que marcar la cancha en las licitaciones, aunque sean privadas, porque, si no, todos se pasan de vivos”, comentaron desde Casa Rosada.