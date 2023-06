La alternativa a la dolarización que nadie evalúa, según Rodolfo Santangelo

De cara a las elecciones 2023, el economista Rodolfo Santangelo analizó el panorama a futuro y adelantó cuál es el primer "impuesto" que el próximo gobierno debería eliminar de forma inmediata. Además, también sumó su opinión sobre una posible dolarización.

En diálogo con LN+, el titular de la consultora Macroview se refirió a la organización del fisco a nivel nacional y como faltan "límites" en cuanto al cobro de impuestos en los distintos niveles de gobierno.

Por su parte, respecto a la dolarización que propone el precandidato a presidente liberal Javier Milei, Santangelo descartó este plan y propuso una alternativa que, según él, hoy no se considera entre los economistas que debaten el tema.

Desorden impositivo: cuál es el peor impuesto según Santangelo

Respecto a la organización impositiva argentina, Santangelo criticó la "anarquía" que existe actualmente por la falta de delimitación de "qué puede hacer cada estadio del gobierno" en cuanto al cobro de impuestos.

En este sentido, se refirió a la "innumerable" cantidad de gravámenes que aplican tanto las provincias como los municipios, los cuales se solapan con los nacionales y explicó que "el problema viene de los últimos 20 años donde se centralizó mucho la recaudación de los impuestos principales y se generó un ‘viva la pepa' a nivel provincial y municipal".

Es por esto que pidió "poner límites" a las distintas gestiones para el cobro de impuestos: "Esta es una de las reformas más importantes que quedan pendientes a futuro. Esto es lo que podés hacer y lo que no", aseveró.

"La estabilización de la inflación tiene que ser la primera reducción impositiva de la Argentina".

Por otro lado, aunque apuntó contra los más de 148 impuestos en todo el país, consideró a la inflación como uno más de estos y reforzó: "La estabilización de la inflación tiene que ser la primera reducción impositiva de la Argentina".

Santangelo agregó además que los pobres son una de las principales víctimas del "impuesto inflacionario", y se explayó: "La inflación es lo que más castiga al que menos tiene, es perversa, hace que no tengamos moneda, no deja protegerse a los que ya no pueden hacerlo".

Ante este panorama, consideró que de esta situación en la que la inflación ya supera con comodidad el 100% anual "se sale con crecimiento y estabilidad".

Sólo 10 de 148 impuestos explican casi el 90% de toda la recaudación: a dónde van los fondos

"Desde 2011 que vamos para atrás. En cuanto a la actividad per cápita, dividida por la población, dividida por la cantidad de mano de obra que entra al mercado, va para abajo", repasó.



Dolarización: la opción que se pasa por alto en el debate

Por otro lado, Rodolfo Santangelo también se sumó al debate por la dolarización que plantea el precandidato a presidente liberal Javier Milei y sumó una opción que cree que otros economistas no están considerando: el bimonetarismo.

"La mejor hipótesis es la bimonetariedad, porque tenemos que rescatar al peso", aseveró el especialista, quién recordó que la propuesta de dolarizar la economía para terminar con la inflación "no explica qué hacemos con los 20 y pico billones de pesos depositados en el sistema".

"No podés eliminar el peso de la gente y decirle que lo tiren a la basura. El sector privado tiene muchos dólares, pero el Estado no", agregó.



En esta línea, cerró remarcando la importancia de un esquema monetario que permita "tener una moneda estable, pero al mismo tiempo autorizar, incentivar y beneficiar a que los argentinos que tienen dólares en sus ahorros los repatrien".