Rodolfo Santángelo: "Si el plan era llegar a diciembre, ahora hay que llegar a agosto"

El economista Rodolfo Santángelo, director de la consultora Macroview, opinó sobre el dólar soja 3 que será anunciado hoy por el ministro de Economía Sergio Massa.



"Van a entrar unos u$s 10.000 millones y esperemos que más. El dólar soja 3 no alcanza, no va a resolver los problemas, lo que va a hacer es incentivar al productor a vender la cosecha", planteó Santángelo esta mañana en diálogo con radio Rivadavia.

El economista explicó que este nuevo dólar lo que va a generar es que se adelante la venta de la cosecha. "Son mecanismos cortoplacistas para llegar", consideró.

Y en este sentido, agregó: "Si el plan original era llegar a diciembre, post la sequía hay que llegar a agosto".

¿Cómo es el nuevo dólar soja 3?

En medio de un acelerado ritmo de perdida de reservas, en el día de ayer se dieron a conocer los detalles sobre las nuevas medidas cambiarias que estarían por anunciar el Gobierno.



Se espera un nuevo dólar "soja", el cual podría llegar a tener una duración máximo de 30 días a partir de abril, mientras que se espera también un dólar diferenciado ("dólar agro") para las economías regionales como el maní, vino, etc.

En este caso, el dólar diferenciado se extendería por 90 días a partir de mayo.

Se estima que tendrá una cotización de $ 300 por dólar y la vigencia sería de 90 días para productos de las economías regionales y solo 30 días para la soja.

Desde Delphos Investment señalaron que la medida del Gobierno implica una devaluación sin efectivamente devaluar.

"El Gobierno mantiene la política de "devaluar sin devaluar" profundizando el esquema de tipos de cambio diferenciales para ajustar el flujo de exportaciones e importaciones y de ese modo "navegar" la aguda escasez de divisas hasta las elecciones. En el corto plazo se alejarían las chances de una devaluación brusca o de un desdoblamiento cambiario", dijeron.