Claudio Zuchovicki sobre el Gobierno de Milei: "Me equivoqué, pensé..."

Luego de la aprobación de la Ley Bases, el analista económico y financiero Claudio Zuchovicki opinó sobre la actualidad argentina y dio dos propuestas para combatir "el peor de los impuestos" además de reformar por completo el sistema tributario.

"Estamos en una transición muy importante, donde están ordenando la macro para que no explote la micro. Yo me equivoqué, pensé que la hiper era inevitable y actué en consecuencia, nos sobrestockeamos porque nos queríamos sacar los pesos de encima", reconoció Zuchovicki durante una conversación con Rosendo Grobo.

Sobre este punto, consideró que los mercados "castigan los consensos. Si todos piensan lo mismo, los mercados bajan. Tomamos decisiones en base a lo que no se dio, estamos con un mercado recesivo y con mucho stock, el comercio vende, pero no va a la industria a reponer porque no tiene faltante".

Cuál es el peor de los impuestos según Claudio Zuchovicki y cómo se puede sacar

Además, opinó sobre el Gobierno de Javier Milei que "se lanzó de tal manera que no hay vuelta atrás, el "no hay plata" ya es una vocación, donde afloje, van todos a pedir".

"El tipo dice 'la macro te la voy a ordenar, la micro depende de vos', cada vez que hay un cambio hay gente que le va bien y gente que le va mal, hay que estabilizar el barco", apuntó sobre el momento que transita la economía desde que llegó La Libertad Avanza al poder.

El peor de los impuestos según Claudio Zuchovicki

El analista es uno de los más consultados por las empresas y los mercados y se refirió a cómo se modificó el esquema económico argentino en los últimos meses con el contraste entre el gobierno anterior y la actual gestión de Milei.

"Está bajando el impuesto más doloroso de todos que es la inflación", apuntó sobre las subas de precios que se buscaron morigerar desde el pico de diciembre que tocó el 25,5% hasta el 4,2 que reveló el INDEC en mayo.

Además, afirmó que le puso "muy contento la Ley Bases porque empezamos a hablar de temas nuevos, y como dice Kovadlof, madura el que tiene problemas nuevos". Esta madrugada el Gobierno logró que el Congreso transforme el proyecto que se envió a principio de año en ley.

¿Si la economía se recupera por la macro, cuándo sube el consumo?

"El proceso tiene que llevar a que cuando se consolide el superávit fiscal empiecen a sacar el pie de encima a los que producen. Que en algún momento saquen el peor impuesto que es Ingresos Brutos", apuntó sobre el tributo que cobran las provincias.

Para finalizar, reveló que sueña con volver a la Constitución de Alberdi en donde "las provincias cobren los impuestos y los coparticipen con la Nación, al revés que ahora" y que en los sueldos "te paguen el bruto y sea el Estado o el sindicato el que te retenga los aportes, para que sepas quién es el que lo hace".