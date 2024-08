Crónica secreta del peor momento en la relación de Victoria Villarruel con Milei

No fue un desliz ni una filtración. En vísperas de la presentación de Ariel Lijo ante el Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel decidió dar su "opinión personal" sobre el candidato de Javier Milei para ocupar una banca en la Corte Suprema. En un almuerzo en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires apuntó que no fue la mejor elección presidencial y que la postulación es "controversial" y divide a los argentinos. Su equipo se encargó de hacer viral el fragmento del discurso en el que cuestiona la decisión de Milei.

Villarruel quedó esta semana entre varios fuegos. En la última reunión de Labor Parlamentaria recordó que la paritaria de los empleados legislativos se iba a replicar sobre las dietas de los senadores. En su entorno dicen que nadie quiso desengancharse, convencidos de que ya habían pagado el costo por la suba de sus haberes cuando cambiaron la fórmula a través de módulos atados a la discusión salarial de los gremios.

PANORAMA POLÍTICO | Otro enojo de Villarruel, la plata de los espías y el efecto Fernández en la política - El Cronista

MILEI y VILLARRUEL | Por qué hay tensión entre el Presidente y la Vice: los reclamos que pueden complicar los planes del Gobierno - El Cronista

Entre la noche del lunes y la mañana del martes ella escuchó a un par de periodistas atribuyéndole la responsabilidad de no haber frenado el aumento. Se enojó, segura de que los comentaristas repetían palabras del Presidente. Especialmente se irritó porque una vez más la Cámara de Diputados y su titular Martín Menem, quedaron exentos del escarnio público.

La molestó el tuit de Milei que no la mencionaba pero parecía señalarla al presagiar un futuro castigo en las urnas para quien habilitó el aumento, y más aún se molestó con las declaraciones del vocero Manuel Adorni. Al portavoz le conocen la metodología de trabajo y saben que si quiere ayudar llama previamente. Esta vez no ocurrió, Adorni no consultó cómo había sido el trámite y por el contrario marcó fuerte distancia con la Vicepresidenta. En voz baja desde Casa Rosada repitieron que ella podría haber frenado el aumento.

EL AUMENTO DE SUELDO DEL SENADO ES UNA TRAICIÓN AL PUEBLO ARGENTINO



Los sueldos del Poder Ejecutivo se encuentran congelados desde el 10 de diciembre. No hubo aumento de sueldo para Ministros, Secretarios o Subsecretarios. Tampoco para mí, que además renuncié a mi jubilación de... — Javier Milei (@JMilei) August 19, 2024

En ese contexto y ante los múltiples mensajes de distintos senadores Villarruel repitió que debieron haber previsto la polémica. A las 11 de la mañana reunió a su equipo en el primer piso del Palacio para decidir una respuesta a la crisis que no compitiera en los titulares del día con la decisión de difundir su opinión sobre Lijo. Marcar su postura sobre el juez era su prioridad.

Entonces la Vicepresidenta decidió convocar a sesión para este jueves e incluir en el temario no sólo la votación de las dietas y exponer a los senadores a que voten a la luz pública sino también poner en el temario un proyecto del kirchnerismo establecer un tope a los haberes del Estado. Los que más ganan de todos modos son los titulares de los entes autárquicos, incluso por encima del propio Presidente.

Como Presidente del Senado convoqué a sesión especial el jueves a las 10 para que los senadores debatan sobre el aumento de sus sueldos. De frente y en forma pública. Nominalmente y exponiendo sus posiciones. Así terminamos con las sobreactuaciones que parasitan a la política... pic.twitter.com/7aZlwgS6l0 — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) August 20, 2024

La decisión del equipo del Senado fue dar la información en forma gradual. Si anunciaba la sesión en el Colegio de Abogados, ¿qué hacía con la crítica a Lijo? Optó por publicar un comunicado en redes sociales con el anuncio del próximo jueves y el título se viralizó de inmediato.

Después del almuerzo con los abogados porteños circularon recortes prolijamente seleccionados con la disertación de la Vicepresidenta. "No creo que haya sido la mejor elección y simplemente ha sido una candidatura controversial" señaló sobre Lijo y agregó que "todos hubiéramos querido tener un candidato, que nos enorgullezca, que va a poder desenvolver la más alta judicatura con la suficiente rectitud, honestidad y sabiduría posible; y no es este el caso".

La Vicepresidenta estuvo toda la mañana muy molesta con la situación que se suma a su queja por no haber sido invitada a un acto con Fuerzas Armadas la semana pasada. El jefe de Gabinete Guillermo Francos la desmintió, aseguró que Luis Petri, ministro de Defensa, la había incluido en la lista. En el Senado dicen que no.



Previo a esta semana Villarruel había expresado malestar por quedar relegada en los actos mientras la secretaria General Karina Milei ocupaba cargos que no le correspondían protocolarmente; por no ser informada sobre los viajes al exterior del Presidente o no coordinar esa agenda con las necesidades parlamentarias; por no ser incluida en las negociaciones por los votos para la Ley Bases y el Paquete Fiscal; por responsabilizarla por el rechazo de los senadores al DNU 70/23; por haber sido desautorizada cuando escribió el tuit contra Francia y, en la larga lista que tiene en su haber, por haberse enterado de las candidaturas para la Corte Suprema a través de los diarios. Cerca suyo admiten que se cansó y que aunque "siempre es leal", no es obsecuente "ni muestra amor". "Nunca le reconocen lo que hace", se quejan.

PANORAMA POLÍTICO | Por qué los hermanos Milei no perdonan la rebeldía e independencia de Villarruel - El Cronista





Especulaciones y enojos en la Rosada

A Villarruel la habían invitado al almuerzo en el que habló un mes y medio atrás. Finalmente se decidió a asistir y a levantar el perfil con una fuerte declaración pública, pensada como una jugada de ajedrez en la previa a la visita de Lijo al Senado. ¿Mauricio Macri y una parte de la UCR está detrás?, especulan en Casa Rosada donde desde ayer la figura de la Vice está 'prohibida'.

El juez defiende su nominación este miércoles desde las 10 en la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos mientras que la próxima semana se presentará el catedrático Manuel García-Mansilla, también postulado por Milei para cuando en diciembre tenga que dejar su lugar Juan Carlos Maqueda.

Qué esconde la ausencia de Villarruel en Tucumán: su reaparición y los roces con Karina Milei - El Cronista

Con tanta pelea y embrollos Villarruel se quedó con una noticia que no llegó a los medios y que aunque parece menor era su intención mostrar públicamente. Como gesto de transaparencia el Senado habilitó desde este martes una herramienta online, un micrositio dentro del oficial, para seguir los pasos del proceso de designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La hoja de ruta arranca con el ingreso de los pliegos de ambos candidatos el 28 de mayo. "El proceso se inició en tiempo y forma", la defienden sus más cercanos colaboradores frente a otra de las críticas del núcleo duro de Milei según el cual ella quería dilatar el tratamiento.

"Es irresponsable", la atacó anoche la diputada Lilia Lemoine quien la acusó de cambiar "los ideales libertarios" y abrazar otras ideas "para quedar bien con ciertos sectores" y "cuidar más su imagen política que las propuestas de campaña que hizo". Lemoine interpreta el sentir de la Casa Rosada donde anoche creían que ya "está todo roto" con Villarruel.