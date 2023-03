Críticas por un nuevo "impuestazo" de AFIP sobre el IVA: para este especialista, es "más nafta al fuego"

Luego de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estableciera un nuevo régimen de percepción del 3% sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de alimentos y otros productos de primera necesidad, llovieron críticas por un virtual "impuestazo".



La medida, dispuesta como un "Programa de Monitoreo Fiscal", busca controlar y reducir la evasión fiscal a través de un nuevo "régimen de percepción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicable a las operaciones de venta de productos alimenticios para consumo humano", exceptuando excepto carnes, frutas y hortalizas.

AFIP se endurece con los grandes contribuyentes: IVA, Ganancias y más controles



Pese a que la devolución de este 3% extra podrá ser solicitada ante AFIP por los responsables inscriptos, los especialistas remarcan que, en la práctica, esta normativa tendrá un impacto real sobre el aumento de precios.

Según la norma, las empresas productoras de alimentos y productos de primera necesidad deberán transferir ese porcentaje de lo facturado a los 10 días de finalizado el mes.

La percepción se efectuará "únicamente cuando el monto de la misma supere los $ 60", un límite que, tal como aclara la resolución, "operará en relación a cada una de las transacciones alcanzadas por el presente régimen".



Para los especialistas, la nueva medida de AFIP "es como tirar más nafta al fuego".

Nueva percepción de AFIP: las críticas a la medida

Para los especialistas, esta medida "es como tirar más nafta al fuego" dado que, en la práctica, el 3% extra efectivamente puede trasladarse a los precios , situación que agravaría la acelerada dinámica inflacionaria.

Así lo explica el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, quien remarca que, "en los casos donde esta percepción vaya a generar saldo a favor, por ejemplo, es muy probable que se le trate de trasladar al cliente".

Aunque el tributarista aclara que, en teoría, "la percepción no es un impuesto" sino un adelanto de este que se puede tomar como crédito, "lo que pasa es que, en estas circunstancias, no es aconsejable". Esto se debe a que si ese crédito de impuesto que se genera no se puede tomar o se toma devaluado meses más tarde, entonces "termina transformándose en un costo y trasladándose a los precios".

Sorpresa de AFIP: sumó un impuesto clave, ¿de cuánto es y a quiénes afecta?



"En este contexto inflacionario, cualquier cosa que se aumenta de los costos o se aplica una percepción, aunque técnicamente no es un costo, sino un crédito; en cuanto incide sobre algo de lo que hay que pagar, toca los precios", elabora Domínguez.



Aunque el Gobierno apunta a controlar la evasión de impuestos en los pequeños comercios de barrio, el impacto real sobre la sociedad para quienes compren en estos lugares que venden "en negro" será un aumento real del 3% en los precios.

"Para los supermercados que venden en negro, que hasta hoy pagan un 21%, si ahora le agregas el 3% de percepción los precios van a aumentar: eso es efectivamente así porque al que vende en negro no se le toma eso como crédito, entonces pasa a ser un costo más", explica Domínguez.

Además, otra crítica a este nuevo sistema es que se le suma una tarea administrativa extra de control a los comercios afectados: "Le ponen una tarea más, que es recaudar para el Estado , sin darle ninguna remuneración, sin recibir un crédito fiscal por actuar como agente de percepción", evidencia también el tributarista.

Por otro lado, el bajo monto de las operaciones y su falta de actualización en base a la inflación es otro elemento que se suma al problema: el hecho de que el 3% se aplique a partir de una percepción de más de 60 pesos -2001 pesos de producto neto- afecta a buena parte de las operaciones realizadas.

Como conclusión, Sebastián Domínguez considera que el actual contexto inflacionario no es el ideal para aplicar percepciones de este tipo que, en la práctica, probablemente afectarán al IPC.

"El Gobierno fundamenta este régimen de retenciones en que, supuestamente, hay evasión en los comercios de barrio, pero en realidad lo que tiene que hacer es fiscalizar y aplicar acciones para combatir la evasión", agregó como solución el titular de SDC Asesores Tributarios, proponiendo para cerrar que "ese combate a la evasión genere más recaudación".