AFIP se endurece con los grandes contribuyentes: IVA, Ganancias y más controles

En vías de fortalecer la recaudación fiscal que inició el año con muchas más alertas de las que se esperaban, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) avanza con distintas iniciativas que buscan compensar la retracción de u$s 6.000 millones , por la caída en los derechos de exportación del agro - por la sequía- y la menor actividad económica.

Según informó el Gobierno, los Ingresos totales del SPN ascendieron a $1.570.391,1, (+85,6 % i.a.), en un contexto donde "la magnitud del impacto de la sequía redujo los derechos de exportación en un 45% i.a y se estima que la pérdida de estos alcanza los $ 200.000 M durante el primer bimestre"

En el marco de un Programa de Monitoreo Fiscal, el organismo que conduce Carlos Castagneto, implementará a partir del 1 de abril un régimen de percepción del 3% del IVA para las operaciones de venta de productos alimenticios para consumo humano como bebidas, artículos de higiene personal y limpieza (excepto carnes, frutas, hortalizas, entre otros).

Desde el sector privado cuestionaron la decisión administrativa y apuntaron que contribuirá a incrementar el nivel de inflación; a una semana de la entrada en vigencia de la norma que fue plasmada en la Resolución General 5329/2023, l a AFIP dispuso algunas modificaciones.

"No me importa que me critiquen, todas las medidas que va a tomar la DGI son para aumentar la recaudación para que podamos tener un estado activo, promotor, con más infraestructura y seguridad", dijo Castagneto esta mañana y opinó que el país tiene todos los recursos para crecer pero "algunos no quieran pagar los impuestos" .

Adelanto de IVA: las modificaciones

A través de la Resolución 5334/2023 que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial, se actualizó el monto a partir del cual se debe realizar la percepción. En la normativa original recaía sobre una operación neta de $2000 (3% = $60) por eso se elevó el mínimo a $100.000 (3% = $3000). Un punto central ya que exime a los pequeños comercios.

Además, en el caso del rubro alimentos-que tienen un IVA reducido de 10,5%-, la alícuota de la nueva percepción será de 1,5% mientras que el piso se fijó en $200.000 .

Asimismo, se incorporó como agente de percepción tanto a los privados que adquieran alimentos como a los que comercialicen "sin hacer transformaciones" (reventa), lo que deja fuera del adelanto a aquellos que agreguen valor al producto y, desde ya, a los consumidores finales.

Sin embargo, desde el Colegio de Contadores y entidades privadas aseguran que afectará la estructura financiera de aquellas firmas que deberán afrontar el pago del 3% percibido a su cliente, en un plazo de 10 días , aun cuando no hayan cobrado la operación que, en promedio, se hacen a 30 o 60 días.

"No me tiembla el pulso y no voy a cambiar la decisión", respondió Castagneto y señaló que se trata de un anticipo del IVA que pagan todos los consumidores de la Argentina. "El consumidor final paga el impuesto y los vivos se quieren guardar la plata para hacerla trabajar unos meses ", indicó el titular de la AFIP.

En este punto, se refirió a aquellos contribuyentes adheridos al "impuesto diferido" que les otorga un plazo adicional de 60 días para hacer efectivo el pago del IVA al fisco.

Al día de hoy, cuando un comerciante realiza una venta y cobra el IVA correspondiente, tiene que hacer el pago aproximadamente en 30 días, por ejemplo, el 20 de abril; sinembargo cuando los contribuyentes están adherido al impuesto diferido, recién lo harán en junio, lo que abre una "ventana de oportunidad" de 90 días .

El riesgo que abre la nueva disposición es que las empresas mencionadas en la resolución que sean agentes de percepción de IVA carguen el anticipo de 3% al producto; una decisión que en última instancia se arrastrará hasta llegar al producto final.

"Lo que recaudamos va al presupuesto nacional y luego se distribuye a las provincias", justificó el titular de la AFIP.

Va por más

Con la mira puesta en los grandes contribuyentes, la agencia pública de recaudación, en los últimos días, puso el foco en los sectores con capacidad de ingresar divisas al país con la creación de áreas de fiscalización especializadas por actividad económica y con mayor presencia en las distintas regiones del país.

En ese sentido Castagneto aseguró que todas las medidas que se están tomando son consensuadas "para que haya más igualdad de oportunidades" y asumió que los funcionarios de la AFIP son los "garantes" del desarrollo económico del país.

En el mismo sentido se refirió a la distribución de la carga impositiva y cuestionó que el 40% de la recaudación de Ganancias la genera la cuarta categoría . "Los trabajadores pagamos Ganancias y las empresas que tienen que hacerlo no lo hacen", reclamó.

Fuentes oficiales adelantaron a El Cronista que la dirección que lidera Virginia García (DGI) está trabajando en un estudio sobre la composición de los contribuyentes del IVA para poder definir políticas equitativas en este sentido ya que, según advierten a priori, "son muy pocos los que lo pagan".