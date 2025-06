El dardo de Cristina contra Caputo por su último "fracaso" en los mercados: "Se les cae a pedazos"

La expresidenta Cristina Kirchner habló nuevamente desde su domicilio, en el que cumple la condena a seis años de prisión por la causa Vialidad. Esta vez, se dirigió a los participantes del 52 Congreso Nacional de La Bancaria a través de un audio difundido por mensaje .

Agradeció el apoyo de la marcha del 18 de junio en Plaza de Mayo e insistió con las críticas al gobierno de Javier Milei y sus políticas económicas. "El modelo económico actual es insostenible y se encuentra al borde del colapso", advirtió durante su intervención.

El mensaje de Cristina Kirchner y el dardo directo contra Luis Caputo

"Quiero retomar un poco lo que dije ese mismo 18J en la plaza y también el Día de la Bandera en Parque Lezama acerca de que este modelo económico se cae", apuntó Cristina al iniciar su mensaje.

"Precisamente es en estos días es que estamos viendo señales más que contundentes acerca de lo insostenible que es el modelo . No es un ejercicio ideológico, no es una postura meramente política, es simple y absoluto pragmatismo sobre las cosas que están sucediendo", remarcó.

Si bien la dirigente evitó centrarse en la reciente imposibilidad de Luis Caputo, para obtener calificación financiera internacional, lo mencionó y criticó duramente al ministro. Aseguró que su objetivo era "seguir endeudando al país".

En ese sentido, se refirió a las deudas tomadas por el Gobierno. "Bienvenido el hecho de que no puedan seguir agravando la situación de endeudamiento estructural en la que nos han metido primero (Mauricio) Macri y ahora Milei. Y las dos veces, por supuesto, el inefable Toto Caputo", señaló. "Pero hay que prestar mucha atención porque ayer el gobierno ni siquiera pudo renovar la totalidad de la deuda en pesos", advirtió la exmandataria.

"Y no solo eso, sino que por el 58% que pudo rollovear, tuvo que pagar tasa positiva, o sea, tasa por arriba de la inflación", insistió. Además, se refirió al déficit de la cuenta corriente en el último trimestre, que ascendió a "más de u$s 5000 millones", cifra que atribuyó principalmente a importaciones, salida de argentinos al exterior y pagos de deuda.

La líder del PJ, en ese sentido, anticipó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmaría en la evolución del mercado de cambios y balance cambiario la salida de dólares del sistema por compras de personas físicas tras el levantamiento del cepo cambiario.

"En abril se llevaron la bonita suma de casi u$s 2200 millones, formando en su gran mayoría activos en el exterior. Y ahora en mayo nos dicen que están en los u$s 1700 millones más o menos", precisó. "En 45 días se llevaron un tercio del segundo préstamo del Fondo Monetario, el de Milei. O sea, en 45 días se esfumaron u$s 4000 millones". Y cuestionó, con respecto a la macro: "está claro que no le cierra por ningún lado".

"Tragedia social": la lapidaria definición de Cristina Kirchner

Al abordar la situación microeconómica, la expresidenta definió el panorama como una "tragedia social".

Sostuvo que " más del 50% de las familias argentinas no llega a fin de mes " y que el endeudamiento de los hogares responde a la necesidad de cubrir gastos básicos. "Se están endeudando cada vez más, pero no para viajar, o sea, no se endeudan para viajar o para comprarse una casita o comprarse un autito, sino para comer", expresó.

Por eso, la exvicepresidenta planteó la existencia de "dos argentinas". Una minoría que puede viajar al exterior y una mayoría que "directamente no llega con la comida a fin de mes". En esa línea, definió: " Esta es la verdadera grieta. Pensar que nos acusaban a nosotros, los K, de la grieta . Esta es la grieta, es la verdadera grieta que el poder económico está generando en la Argentina a través del gobierno de Milei".

Cristina aclaró, sin embargo, que no responsabiliza a quienes viajan al exterior, sino al "poder económico de nuestro país", al que definió como "depredador", "antinacional" y "fugador de dólares".

En su opinión, "ellos son los que generan la grieta económica de nuestro país y la tragedia social, porque la grieta económica termina en tragedia social, siempre".

Al igual que otras recientes oportunidades, en este punto del discurso se refirió a la crisis financiera de la dictadura cívico-militar iniciada en 1976, que, tras la reforma de Martínez de Hoz, derivó en la quiebra de bancos y financieras. "Fue espantoso lo que pasó con el sistema financiero y con los bancos, con las financieras y por supuesto con los trabajadores ", rememoró.

Además, citó también a la crisis de 2001 y el corralito, al indicar que "hay gente que todavía sigue teniendo sus dólares o sus pesos en la casa porque desde que se le quedaron con los recursos, con los dólares o con los pesos en el año 2001, nunca más volvió a confiar en un banco".

Para cerrar, reivindicó nuevamente los años de mandato de Néstor Kirchner y sus dos períodos como presidenta y llamó a los trabajadores bancarios a "retomar la lucha" y la bandera de la unidad. "Ese es el camino, esa es la lucha y esa es la bandera que tenemos que volver a retomar y a llevar a la calle", concluyó.





