En esta noticia <b>CFK: qué pasa con su internación</b>

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada por el que fue intervenida quirúrgicamente, según informó este domingo el Sanatorio Otamendi a través de un parte médico firmado por la directora médica, Marisa Lanfranconi.

El comunicado, fechado el 29 de diciembre de 2025, indica que la paciente “presenta una lenta recuperación del íleo posoperatorio”, una condición habitual tras cirugías abdominales que implica la reducción temporal de los movimientos intestinales. Por este motivo, la exmandataria se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso.

Uno de los datos positivos del reporte médico es que Kirchner “comienza con ingesta de semisólidos con buena tolerancia”, lo que representa un avance en su proceso de recuperación. La tolerancia a la alimentación oral es uno de los indicadores clave para evaluar la evolución tras una cirugía abdominal de este tipo.

El parte médico aclara que, de no mediar complicaciones adicionales, se mantiene la indicación de internación “hasta la recuperación completa del cuadro abdominal, retiro del drenaje y finalización del tratamiento antibiótico”.

La apendicitis aguda con peritonitis localizada que sufrió la expresidenta es una complicación que requiere mayor tiempo de recuperación que una apendicitis simple, ya que implica la inflamación del peritoneo —la membrana que recubre la cavidad abdominal— en la zona cercana al apéndice inflamado.

Cristina Kirchner fue internada de urgencia en el Sanatorio Otamendi en los últimos días tras presentar un cuadro agudo de apendicitis que requirió intervención quirúrgica inmediata. La complicación con peritonitis localizada determinó que la cirugía fuera más compleja de lo habitual y que la recuperación posoperatoria demande más tiempo.

El tratamiento antibiótico endovenoso que recibe la paciente es estándar en estos casos para prevenir o controlar infecciones asociadas a la peritonitis, mientras que el drenaje peritoneal permite evacuar líquidos acumulados en la cavidad abdominal y monitorear la evolución del cuadro inflamatorio.

Hasta el momento, la evolución se mantiene dentro de los parámetros esperados para este tipo de patología, sin que el parte médico reporte complicaciones adicionales. El equipo médico del Sanatorio Otamendi continúa monitoreando de cerca la recuperación de la expresidenta, quien permanecerá internada los días que sean necesarios hasta completar su restablecimiento.