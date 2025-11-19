El TOC N°2 ordenó el decomiso de bienes por un total actualizado de $ 684.990 millones (unos u$s 480 millones).

La Justicia ordenó este martes confiscar propiedades y una suma millonaria a Cristina Kirchner y a otros involucrados en la causa ‘Vialidad’, por la expresidenta cumple una condena de seis años de prisión en su domicilio.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Buenos Aires resolvió confiscar propiedades y sumas de dinero por un total actualizado de $ 684.990 millones (unos u$s 480 millones) en la causa que investigó irregularidades en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz.

En total son 20 propiedades que perderá la familia Kirchner-Fernández: un inmueble inscripto a nombre de la ex presidenta y 19 propiedades que fueron heredadas a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

Lázaro Báez y Julio De Vido: los otros alcanzados

El fallo dispuso, además, el decomiso de varios bienes muebles e inmuebles vinculados a otros acusados, entre ellos el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez, quienes fueron también fueron condenados en la causa.

La decisión judicial ordenó además la inscripción de la sentencia en los Registros de la Propiedad correspondientes, con el fin de inmovilizar los bienes hasta que la condena quede firme.

Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión por la Causa Vialidad

El tribunal justificó las medidas al considerar que los fondos y activos alcanzados por el decomiso “constituyen el provecho del delito” y que su recuperación resulta necesaria para reparar el perjuicio ocasionado al Estado.

La causa ‘Vialidad’ llegó al juicio oral en 2019 y derivó en diciembre de 2022 en la condena de Cristina Fernández por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, sentencia que fue confirmada el pasado 17 de junio por la Corte Suprema de Argentina.

La expresidenta cumple la pena en su vivienda del barrio porteño de Recoleta y permanece inhabilitada de manera perpetua para ocupar cargos públicos.

La casa de Cristina Kirchner en el Calafate Télam

Uno por uno, los bienes decomisados a Cristina Kirchner

Inmuebles en El Calafate (Departamento III Lago Argentino):

Propiedad en Avenida 17 de Octubre al 800 - Superficie de 6.001,64 m² (adquirida en 2007) Terreno de 44.106 m² (adquirido en 2007). Terreno de 87.046 m² (adquirido en 2007) Lote donde se construyó el Complejo Hotel Los Sauces (comprado en 2002, con parcelas adyacentes adquiridas en 2007) Otros terrenos de grandes extensiones adquiridos en 2007 y 2008

Inmuebles en Río Gallegos:

Diez unidades sobre calle Mitre al 500 (todas adquiridas en 2007, cedidas a Máximo y Florencia Kirchner) Inmueble en 25 de Mayo al 200 (adquirido en 2010) Propiedad en calle Presidente Néstor Kirchner al 400 (adquirida en 2006)

Bienes de empresas constructoras:

También se decomisarán bienes inmuebles de Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA, y Loscalzo y Del Curto SRL.

El decomiso alcanza un monto actualizado equivalente a $ 684.000 millones, destinado a cubrir la condena en la causa Vialidad.