Todo listo para una definición por los créditos UVA: cuál será el futuro del proyecto de ley

Diputados dictaminó y dejó listo para llevar al recinto el proyecto de ley que intenta darle una respuesta a los tomadores de Créditos UVA. El oficialismo logró sumar a su dictamen a un sector de Juntos por el Cambio, que acompañó con disidencias parciales su propuesta. En tanto, otro sector de la coalición opositora, con Martín Tetaz a la cabeza, firmaron un dictamen de minoría. Los principales contrapuntos.

Después de una serie de negociaciones con Juntos por el Cambio, en especial con la UCR, las comisiones de Presupuesto y Hacienda, junto con la de Finanzas, avanzaron con la firma de dos dictámenes que buscan darles respuesta a los tomadores de los créditos que debutaron durante el gobierno de Cambiemos.

Créditos UVA: qué va a cambiar

El texto del Frente de Todos, que cosechó el mayor número de firmas, entre ellas las de diputados de la UCR que acompañaron con disidencias, brinda un Sistema de Cobertura a los deudores con hipotecas otorgadas con cláusula de ajuste por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) y Unidades de Vivienda (UVI), destinadas a vivienda única familiar y de ocupación permanente.

Este sistema de cobertura sería mediante la implementación del cálculo de los saldos adeudados con ajuste mediante un índice actualizable por Ripte. Ahora bien, en los meses que el Ripte se encuentre por arriba del IPC, pagarán siempre el índice más bajo.

Asimismo, el cómputo será retroactivo al 1 de enero de este año. Este es uno de los motivos por el que los radicales expresaron disidencia y que volverán a plantear al momento del debate en el recinto. Su postura es que la fecha de corte debe ser agosto de 2019, cuando se produjo el primero congelamiento de los créditos.

Además, el texto propone que en el momento de ejercer la opción la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores . Al tiempo que especifica que quienes estén alcanzados por el Impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, además de que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente.

Además, el texto prevé la creación de un Fondo fiduciario de compensación para cubrir los "descalces" entre el salario y los UVA/UVI. Este se financiaría con un aporte que deberán hacer los bancos y con un seguro que deberán pagar los nuevos tomadores de este tipo de créditos.

Sobre este punto, el texto especifica que, en caso de que el deudor se encuentre en cese laboral, el fondo se hará cargo de hasta tres cuotas.

Otra novedad del proyecto es que suspende por un año los juicios de desalojo, lanzamientos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas y/o cautelares para los deudores. Los radicales también expresaron disidencia en ese tema.

"No es un buen antecedente y no sería una buena solución al problema actual, porque no existe", explicó el cordobés Víctor Hugo Romero (UCR).

El oficialismo se alzó con el dictamen de mayoría.

"Nadie deja de pagar un crédito hipotecario por que sí, nadie va aprovechar la ventaja de que no le hacen juicio por un año, porque va a tener un problema más grande después", le respondió el titular de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller.

Dictamen de minoría

Luego de negociaciones y de expresar su voluntad de consensuar un único proyecto, el diputado de Evolución Radical, Martín Tetaz, terminó impulsando un dictamen de minoría que fue acompañado, también con disidencias parciales, por otros diputados de Juntos por el Cambio.

Al igual que los reparos de los radicales en torno a la suspensión de los desalojos, el economista señaló, entre otras críticas, que, tal cual está redactado el dictamen "va camino a licuar el crédito" así como también el fondo de compensación, al establecer que se toma el índice más bajo entre Ripte e IPC.

"Si ustedes quieren crear un fondo de transferencia, díganlo", remató Tetaz.

La experiencia de un diputado tomador de crédito UVA

El diputado de Evolución Radical, Alejandro Cacace, aclaró que por ser tomador de un crédito UVA no firmaría ningún dictamen y avisó que se abstendrá al momento de la votación el día que el tema llegue al recinto. Interpretó que existían "conflictos de intereses".

Dicho esto, pasó a contar su propia experiencia. Relató que en 2017 pidió un crédito UVA para comprarse un departamento en la CABA, que en aquel entonces costaba u$s 110.000. Él puso u$s 30.000 de su bolsillo, por lo que pidió u$s 80.000.

En aquel momento, el dólar estaba a $17. O sea, tomó $ 1.200.000 que usó para comprar dólares y así adquirir la propiedad. Y detalló que, actualmente, paga $ 130.000 de cuota.

"Yo no sé si uno hoy alquila un departamento de 50 metros acá en la ciudad por $130.000", continuó. "He pagado seis años, por lo cual, acumulado, he pagado unos u$s 20.000 del crédito", para luego detallar: "Pedí 80, pagué 20... ¿cuánto debo? ¿U$s 60.000? No, debo u$s25.000".

A continuación, el puntano contó que buscó a cuánto podría vender su departamento actualmente, post pandemia. "Lo podría vender a unos 77.000 dólares".

"¿Es razonable que venga al Congreso a pedirle que me subsidie el capital de la deuda?", preguntó Cacace.

Es decir, si lo vendiese a ese monto, podría pagar la cuota que debe, recuperaría los u$s 30.000 que puso al inicio además de los u$s 20.000 que pagó en estos seis años. Y aclaró que, además, se quedaría "con plata encima".

"¿Es razonable que yo venga al Congreso a pedirle que me subsidie el capital de la deuda?", remató Cacace.