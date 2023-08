El contrapunto de Cafiero y el embajador Stanley: inversiones, tango y Messi

Fue un contrapunto diplomático plagado de altibajos. Por momentos hubo la mejor sintonía entre ambos y en algunos pasajes se enviaron mensajes cifrados. En el marco de la reunión anual del Council of the Americas que se realizó en Buenos Aires, el canciller Santiago Cafiero intercambió miradas de la política exterior actual y la que se viene con el embajador estadounidense Marc Stanley.

Con el ingreso de la Argentina a los BRICS como telón de fondo reciente el canciller Cafiero defendió fuertemente la decisión de la Argentina de sumarse a ese grupo de países emergentes entre los que se encuentran China y Rusia, dos rivales acérrimos de Washington. Y ahora se incopora además de Argentina, otro enemigo de Estados Unidos: Irán.

Por su lado, Stanley, con tono diplomático, deslizó que Estados Unidos quiere tener con la Argentina "una sociedad sobre la base de confianza" y remarcó: "Para bailar el tango se necesita de dos personas. Estamos listos para bailarlo".

La presidenta del Council, Susan Segal ofició de moderadora del panel de Stanley y Cafiero convocado bajo el lema de "200 Años y Más Allá: La Historia de la Relación Bilateral entre Estados Unidos y Argentina". En el salón del Hotel Alvear había más de 400 empresarios de compañías norteamericanas que invierten en la Argentina.

Al defender el ingreso de Argentina a los BRICS, que la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, había cuestionado duramente en el panel anterior del Council of Americas reunido en el Hotel Alvear, el canciller Cafiero dijo sin vueltas: " Nuestra identidad es que creemos en el mutilateralismo ".

Así, el funcionario más albertista del Gobierno dijo que " Argentina se va a sumar a todos los mecanismos que sean necesarios para su desarrollo " y aclaró que " no hay países que se retiren del G20 por la presencia de otro país ", en relación directa a Rusia.

De esta manera, el canciller Cafiero dijo que estar en los BRICS como en cualquier otro foro es importante ya que "al quedarse en la misma mesa se puede cuestionar al otro", dijo.

"La Argentina logró el ingreso al BRICS y no vemos cuál sería el beneficio de retirarse de ahí", lanzó el canciller argentino en abierta alusión a Bullrich. Para que no queden dudas de que el Gobierno interpondrá objeciones a Rusia más allá de los BRICS Cafiero destacó que " eso no implica dejar de lado los principios de la defensa de los derechos humanos ya que tenemos una política exterior soberana ".

La invitación del embajador de EE.UU: "Bailar el tango"

El embajador Stanley tomó el guante y aprovechó la mención elíptica de Cafiero de China o Rusia para sostener que Estados Unidos tiene posibilidad de vender los aviones supersónicos F16 a las Fuerzas Armadas de Argentina y elogió los cuestionamientos de Argentina a Putin cuando invadió a Ucrania.

En tren de enviar señales de buena sintonía con Argentina y con el canciller Cafiero, el embajador Stanley dijo: "Estamos muy agradecidos por la inversión de Argentina en la provincia 24 que es Miami y Messi hizo mucho por eso", lanzó en un pasaje que arrancó el aplauso de los empresarios presentes.

Cafiero le dijo sin vueltas a Stanley: "Es estratégico fortalecer las relaciones porque Estados Unidos es el principal inversor en Argentina y a veces hay una discusión ideologizada que no sirve ya que cuando uno ve los resultados económicos en inversiones y exportaciones hay un entramado económico comercial muy entrelazado entre ambos países".

Tanto Cafiero como Stanley remarcaron las inversiones en minería estratégica, litio, Vaca Muerta y energías renovables. Pero también en el intercambio científico tecnológico.

A la vez, el canciller Cafiero elogió la posición del presidente norteamericano Joe Biden de discutir nueva arquitectura financiera mundial con respeto. "Es necesario que no castiguen a los países con deudas soberanas y en esto nos sentimos acompañados por Biden en esa dirección de que hay necesidad imperiosa de reformar el FMI y el Banco Mundial", dijo el canciller argentino.

Las inversiones de EE.UU. en Argentina

A su turno, el embajador Stanley dijo que "tenemos desafíos de ambos lados". Y enumeró así a las empresas que trabajan con el Conicet, con médicos y hospitales por todos los avances científicos. También elogió la reciente firma del acuerdo de Artemisa con la NASA por la exploración del espacio.

También el embajador de Estados Unidos elogió la política de derechos humanos del gobierno. " Argentina demuestra mucho liderazgo en defensa de los derechos humanos y Estados Unidos está muy agradecido por ello ", dijo.