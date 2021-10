Costa y Larroque, sobre el congelamiento de precios: la defensa de la medida y las fuertes críticas al empresariado

Los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, y de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, defendieron fervientemente el congelamiento de precios de 1432 productos de consumo masivo, normativa dispuesta por la Secretaría de Comercio Interior hasta el 7 de enero próximo.



"La medida apunta a resolver un problema urgente, que es la alta tasa de inflación", señaló Costa este viernes. Y en el mismo sentido, Larroque consideró que "es para celebrar" que el Gobierno "ponga en centralidad el tema precios" ya que "era el tema acuciante en todos lados".

En diálogo con Radio Con Vos, Costa destacó que "la medida ya está vigente, pero llevará unos días ponerla en marcha en los supermercados", y subrayó que "el gobernador Axel Kicillof acompañará todas las medidas que sean en beneficio de la gente".

Se calienta el cruce con empresarios por precios congelados: Feletti le advirtió a Grinman por "amenazas de desabastecimiento"



Sostuvo además que "hubo una caída del 10% y ahora hay una recuperación muy rápida de la actividad y la producción en la mayoría de los sectores", y en esa línea remarcó: "tenemos que hacer todo lo posible para que la medida funcione porque se juega la posibilidad de que la recuperación le llegue a todos".

"Esa urgencia es una demanda de la sociedad. Por eso se toma esta medida temporaria para que los productos más representativos del consumo de las familias -comida, bebida, higiene personal y limpieza- tengan una disminución en la tasa de crecimiento", afirmó.

El ministro insistió en que "es una medida temporaria que se trabajó con empresarios", que se lleva a cabo "en un contexto extraordinario" y que l as principales empresas alimenticias de la Argentina "duplicaron sus ganancias en medio de la pandemia, mientras el resto de la economía caía un 10%".

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa.

"Los empresarios pymes están de acuerdo con la decisión de ordenar esta situación", deslizó el ministro, y aseguró que el Gobierno tiene las herramientas para administrar la salida del congelamiento sin que los precios se disparen luego de los 90 días. En ese contexto, Costa aclaró que " los congelamientos extendidos no funcionan. Es algo temporario en un contexto particular. Nadie pretende extenderlo más allá de esta lógica".

Consultado sobre el posible desabastecimiento que la decisión gubernamental pueda generar, el economista opinó que "No tiene por qué haber desabastecimiento porque es una medida temporal", insistió. Y posteriormente advirtió que las empresas "pueden ser sancionadas" si no cumplen con la medida.

Larroque, por su parte, al referirse a la Resolución 1050/2021 que se formalizó este miércoles en el Boletín Oficial, comentó que "es para celebrar que el Gobierno Nacional ponga en centralidad el tema precios" ya que "era el tema acuciante en todos lados".

Precios congelados: para Larreta "es un parche y no va a bajar la inflación"



"Esto hay que resolverlo o resolverlo; si no, la gente no va a comer; la discusión es esa. Si estos sectores que buscan ganancias extraordinarias es a costa de que la gente no coma, así el país no tiene destino . Una solución va a haber que encontrar", aseveró el ministro bonaerense en declaraciones a El Destape Radio.

"El reclamo era ver el Estado a la cabeza de esta discusión, teniendo en cuenta que desde el inicio de la pandemia, y con una crisis económica muy fuerte a cuestas, los sectores formadores de precios no tuvieron contemplación, multiplicaron sus ganancias abusándose de la situación de nuestro pueblo ", manifestó.

En ese punto, consideró "fundamental que todos los sectores puedan intervenir", aunque enfatizó que "la responsabilidad primaria es de los formadores de precios". "Es un país que no resuelve una tara cultural que tiene un sector del empresariado que, en lugar de producir más, lo que hace es tratar de ganar más vía aumento de precio. Como ganaron con la pandemia, quieren ganar ahora con la salida de la pandemia, no produciendo más sino aumentando los precios", disparó.



El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque.

Comienzan a fiscalizar precios este fin de semana

Los intendentes de Pilar y de Florencio Varela confirmaron hoy que los municipios saldrán a controlar este fin de semana el cumplimiento de la medida. "Lo primero que nos pidió el gobernador (Axel Kicillof) es que mañana salgamos a la calle con los inspectores a fiscalizar los supermercados y los lugares donde habitualmente compra nuestro pueblo; y que el producto esté en la góndola y al precio que dice la resolución", le anticipó el jefe comunal de Pilar, Federico Achával, a Radio 10.

"Vamos a salir a controlar precios porque no es posible que esto suceda, que haya un abuso", resaltó por su parte, el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, en declaraciones a Radio AM 750, tras lo cual añadió: "nosotros debemos controlar los intereses del pueblo trabajador".