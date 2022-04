Coparticipación porteña: de qué se trata el acuerdo alcanzado entre Ciudad y Nación para resolver el conflicto

Once días hábiles. Es decir 15 días corridos. Ese es el plazo que Nación y Ciudad pedirán en un escrito conjunto que presentarán este jueves a los jueces de la Corte Suprema para encontrar una salida política y evitar una escalada judicial en la discusión por las transferencias de fondos en concepto de seguridad.



Los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y los del ministerio del Interior estuvieron sólo 20 minutos reunidos en Casa Rosada. No se pusieron de acuerdo en la propuesta económica por el traspaso de la seguridad de Nación a la Capital pero sí acordaron cómo seguir las negociaciones. Prefieren buscar una solución entre ellos a pesar de que fue Horacio Rodríguez Larreta quien como jefe de Gobierno acudió al máximo tribunal.

Los negociadores fueron los habituales. Por la Ciudad participaron de la reunión el jefe de Gabinete Felipe Miguel; el Ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo D' Alessandro; el Ministro de Hacienda, Martín Mura y el Procurador Gabriel Astarloa. Por Interior no estuvo el ministro Eduardo ‘Wado' de Pedro (que sí se ha reunido con el jefe de gobierno porteño) aunque el encuentro se hizo en su oficina con la secretaria de Relación con las Provincias, Silvina Batakis, que antes del encuentro acompañó al ministro en su charla con el embajador de Estados Unidos Marc Stanley. Batakis fue ministra de Economía bonaerense durante la gobernación de Daniel Scioli y es quien lleva las cuentas que discrepan con los números porteños.

Como ocurrió días atrás, las partes presentaron nuevas propuestas económicas. Ciudad no aceptó la oferta de Nación. Y Nación no considera justa la cifra que reclama la gestión porteña. Por eso acordaron una presentación conjunta en la que solicitarán que se amplíe el plazo de 30 días concedido por los jueces que vence el próximo 26 de abril y que les otorgue una ventana para continuar las conversaciones hasta el 11 de mayo .

Desde el inicio de la presidencia de Alberto Fernández, Nación buscó recortar los fondos que transfiere por el traspaso de la Policía Federal, ahora transformada para el control de los delitos en el distrito porteño.

En Casa Rosada se cuestiona el incremento por decreto que decidió Mauricio Macri y que llevó la coparticipación a 3,7% . Tras varias charlas imprevistamente en 2020 el Gobierno decidió interrumpir las negociaciones luego del reclamo salarial de policías bonaerenses que llegaron a rodear la residencia presidencial de Olivos. El recorte fue de 1,18%

Después de ese episodio, la gestión de Fernández pidió tratar y sancionar en el Congreso el Convenio de traspaso. A cambio de los votos del bloque de Córdoba Federal (que responde al gobernador Juan Schiaretti) se fijó como condición que la cifra se consensúe entre las partes y no que se estableciera en el texto. Mientras tanto la Nación hace periódica y automáticamente las transferencias según el cálculo propio.

Rodríguez Larreta desconoce ese Convenio hasta tanto la Corte defina su planteo. Los jueces oficiaron como una instancia de mediación y otorgaron un plazo para que las partes negocien que está a punto de vencer.

En ese marco, el ministro del Interior anunció que los fondos que se recortaron a la Ciudad seguirán destinándose a la seguridad pero de distintos distritos, zonas calientes para delitos federales como el narcotráfico. Santa Fe y Salta son dos de los distritos que recibirían esos recursos.

En la Ciudad de Buenos Aires, insisten en que el recorte nacional los obliga a quitar partidas destinadas a otras áreas para financiar la policía. Nación sostiene que en las cuentas que hace Rodríguez Larreta incluyen el sostén no sólo de los policías federales que ahora revistan en la Policía de la Ciudad, sino también los agentes que pasaron de la Metropolitana a la nueva fuerza.

Hasta ahora, en las seis reuniones bajo el paraguas de la Justicia, sólo se avanzó en cuál sería el método de transferencia y en cómo se actualizaría la partida año a año. La fórmula sería 80% del indicador salarial y 20% según el índice de inflación. Pero no no hubo avance respecto a cuál sería la cifra inicial a pesar de que todos los involucrados, más allá de algunas rispideces, aseguran tener voluntad política.



Ambas partes están muy lejos técnicamente de las cifras que cada uno considera justas. Si la Corte les otorga la prórroga y en esas dos semanas no logran un acuerdo, el máximo tribunal podría ordenar la restitución del punto quitado y tomarse un largo tiempo para resolver la cuestión de fondo.