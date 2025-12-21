En esta noticia

El Gobierno de Corrientes anunció que los trabajadores de la Administración Pública recibirán un Bono de Navidad, una Canasta Navideña y descuentos exclusivos con el Banco de Corrientes.

¿Cómo se pagará el Bono de Navidad?

El bono extraordinario será de $ 500.000 y se abonará en tres tramos consecutivos:

  • Diciembre: $ 100.000
  • Enero: $ 200.000
  • Febrero: $ 200.000

Este beneficio alcanza a los trabajadores de la Administración Pública provincial y se depositará en las fechas habituales de pago de sueldos.

¿Qué incluye la Canasta Navideña y cuánto cuesta?

Gracias a un acuerdo entre el Gobierno, el Banco de Corrientes y la Cámara Correntina de Supermercados y Autoservicios, se lanzó la Canasta Navideña 2025 con un precio base de $ 11.990, lo que representa un ahorro del 30% respecto a los valores de góndola.

La canasta está compuesta por 7 productos clásicos:

  • Sidra etiqueta blanca
  • Ananá fizz
  • Pan dulce
  • Budín
  • Turrón
  • Garrapiñada

Promociones del Banco de Corrientes

Los clientes del Banco de Corrientes podrán acceder a descuentos adicionales en fechas específicas:

  • Promo Navidad: el beneficio estará disponible el 22, 23, 29 y 30 de diciembre. Pagando en un pago con tarjetas Visa y Mastercard, se aplica un 40% de descuento adicional, dejando el precio final en $ 7.194. Esto significa un ahorro total del 58% frente al precio de mercado.
  • Especial Fiestas con MODO: los días 19, 20 y 21 de diciembre, y el 3 y 4 de enero, habrá reintegros del 40% en comercios adheridos utilizando la billetera virtual MODO.

Los detalles sobre locales adheridos y condiciones se pueden consultar en el sitio oficial del Banco de Corrientes.