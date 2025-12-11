Es oficial: ¿Es obligatoria la entrega de la caja navideña?

A tan solo dos semanas de la Navidad, las marcas argentinas despliegan sus propuestas más esperadas para las fiestas.

Entre ellas, Havanna vuelve a marcar tendencia con su clásica caja navideña, que este año se presenta con una edición limitada que combina tradición, diseño y exclusividad.

La caja navideña de Havanna que es furor en 2025

La novedad de 2025 no está solo en los productos, sino en el packaging: Havanna convocó a la artista Pilar Dibujito, conocida por sus ilustraciones coloridas y guiños veraniegos, para crear un diseño inspirado en Mar del Plata, ciudad donde nació la marca.

El resultado es una caja decorada con paisajes costeros y personajes que evocan la esencia argentina, pensada para conservar incluso después de disfrutar su contenido.

¿Dónde comprar la caja navideña de Havanna con descuento?

La caja navideña se vende exclusivamente en la tienda online oficial, con envío a todo el país. Este canal asegura autenticidad y disponibilidad, algo clave porque la edición limitada suele agotarse en pocos días. Además, la compra online permite aprovechar el descuento vigente.

Caja navideña de Havanna

¿Cuál es el precio de la caja navideña de Havanna 2025?

El precio de lista es de $ 96.500, pero la marca lanzó un 18% de descuento, dejando el valor final en $ 79.000. Con esta estrategia, Havanna refuerza su perfil premium y se posiciona como una opción de alta gama para la mesa dulce.

Qué incluye la caja Havanna 2025

Pan Dulce Havanna (600 g) con chips de chocolate y dulce de leche.

Alfajores mixtos (6 unidades) y alfajores 70% cacao (4 unidades).

Havannets de chocolate (6 unidades).

Almendras y avellanas bañadas en chocolate con leche (100 g cada una).

Galletitas de limón (6 unidades) y Crocante Andino (100 g).

Champagne Bianchi (750 ml) para el brindis.

Por qué es la más buscada

Además de la calidad reconocida de Havanna, el diseño artístico convierte a esta caja en una pieza coleccionable. Ideal para regalar o para quienes buscan un detalle premium en la mesa navideña.