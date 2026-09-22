El Ministerio de Defensa confirmó la llegada de más caza F-16.

Este martes, el Ministerio de Defensa a cargo de Carlos Pestri confirmó el arribo de una nueva tanda de aviones caza F-16 al país.

Según informó el funcionario, las unidades de la serie Fighting Falcon ya partieron desde Dinamarca para iniciar el vuelo ferry hasta el país y, próximamente, incorporarse a las filas de la Fuerza Aérea.

Cuándo llegará la segunda tanda de F-16

La nueva tanda de aviones caza F-16 ya inició el viaje rumbo al país y cruzará el Atlántico. Las unidades están siendo piloteadas por miembros del Ejército Nacional y se espera que arriben durante el transcurso de la semana.

No obstante, aún faltan especificaciones oficiales respecto de cuándo llegarán al país. Lo concreto es que, una vez que pisen suelo argentino, serán incorporadas a las diferentes unidades de la Fuerza Aérea.

El comunicado del Ministerio de Defensa

A través de los canales oficiales, el Ministerio de Defensa anunció el arribo de los nuevos F-16.

En la publicación, la cartera a cargo del Teniente General Carlos Pestri esbozó: “Otro día histórico para nuestra Defensa. La segunda tanda de F-16 Fighting Falcon de nuestra Fuerza Aérea despegó desde Dinamarca para iniciar el vuelo ferry rumbo a la Argentina”.

Caza F-16 Fighting Falcon. Ministerio de Defensa

En ese mismo sentido, el Ministerio de Defensa sumó: “Es un largo recorrido sobre el Atlántico, con un destino claro. Llegar a nuestro país y seguir incorporando capacidades para una Fuerza Aérea moderna, preparada y a la altura de los desafíos de la Defensa Nacional”, informaron.

Por último, declararon enfatizaron en la importancia de las nuevas unidades que se incorporarán al Ejército Nacional, para “una Argentina que vuelve a mirar hacia lo más alto”.