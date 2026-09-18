Oficial | Sedena sacó a la calle a más de 1,500 militares para reforzar la seguridad en Mazatlán: incluyó el cuerpo de fuerza especial

La seguridad en Mazatlán, Sinaloa, fue reforzada recientemente con el despliegue de 1,600 elementos del Ejército Mexicano, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). Del total, mil 500 efectivos fueron movilizados desde distintos puntos del país, mientras que otros 100 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales llegaron desde Ciudad de México a bordo de un avión Boeing B-727 de la Fuerza Aérea Mexicana.

El anuncio ocurrió horas después de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar) informaran sobre el envío de otros 1,836 elementos a Sinaloa. De este grupo, 836 pertenecen a la SSPC y mil a la Marina. El operativo contempla acciones en Mazatlán, Culiacán y los principales tramos carreteros del estado.

Oficial | Sedena sacó a la calle a más de 1,500 militares para reforzar la seguridad en Mazatlán: incluyó el cuerpo de fuerza especial Sedena

Con ambos despliegues, las autoridades federales sumaron 3,436 elementos adicionales como parte del refuerzo de la seguridad en la entidad.

¿En qué consiste el nuevo despliegue en Mazatlán?

De acuerdo con la Defensa, los 1,600 elementos del Ejército se incorporarán a las labores que ya se realizan en Sinaloa en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

El objetivo señalado por la dependencia es fortalecer las acciones contempladas dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y contribuir a las labores del Gabinete de Seguridad frente a la delincuencia organizada en el estado.

Los 100 integrantes de Fuerzas Especiales fueron trasladados desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hasta el Aeropuerto Internacional de Mazatlán en una aeronave Boeing B-727 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana.

La Defensa también informó que, durante 2026, las acciones de seguridad en Sinaloa dejaron 1,026 personas detenidas, 2,031 armas de fuego aseguradas, 47.9 toneladas de droga decomisadas y 672 laboratorios y áreas de concentración inhabilitados, según el balance presentado por la propia dependencia.

SSPC y Marina también aumentan su presencia

Antes del anuncio de Sedena, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Marina habían informado sobre un operativo adicional para reforzar la presencia federal en Sinaloa.

De acuerdo con las autoridades, los 836 elementos de la SSPC y 1,000 efectivos navales se sumaron a los contingentes que ya se encontraban desplegados en la entidad. El operativo incluye:

Patrullajes Vigilancia Acciones de prevención y disuasión Refuerzo de la seguridad en carreteras

La SSPC indicó que la estrategia concentra parte de sus esfuerzos en Mazatlán, Culiacán y los principales tramos carreteros de Sinaloa, con el propósito de ampliar la capacidad de respuesta ante hechos delictivos.

El contexto de seguridad en Mazatlán

El nuevo despliegue se produce después de una serie de hechos violentos registrados en Mazatlán y de otros operativos realizados en Sinaloa durante las últimas semanas.

Las autoridades estatales ya habían informado en agosto sobre el envío de más elementos de Defensa, Marina y Policía Estatal para reforzar la seguridad en Mazatlán y el sur de Sinaloa.

El reforzamiento anunciado el 15 de septiembre amplía ahora la presencia de las instituciones federales en el municipio y forma parte de las acciones coordinadas por el Gobierno federal dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.