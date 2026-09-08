Ingresa una ola de frío polar a Buenos Aires este lunes 7 de septiembre: granizo y nieve con récord de bajas temperaturas.

El pronóstico meteorológico cambió y anticipa una semana marcada por fuertes contrastes en Argentina.

Después de varios días con temperaturas elevadas, llegará un período de tormentas intensas que dará paso a una masa de aire polar y a un fuerte descenso térmico.

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, el escenario comenzará a cambiar durante los próximos días: el viernes 11 avanzaría un sistema frontal con lluvias y tormentas de distinta intensidad.

Ola de frío polar: cuándo llega el cambio de temperatura

El descenso más importante se produciría después del paso del frente de tormentas. La llegada de una masa de aire frío provocará una fuerte caída de las temperaturas durante el fin de semana.

Las regiones más afectadas serán sectores de Cuyo, San Luis, Córdoba y La Pampa, donde las previsiones anticipan anomalías térmicas de entre -10 °C y -17 °C por debajo de los valores normales para esta época del año durante el sábado.

En el este del país y el Litoral también se sentirá el cambio, aunque con anomalías negativas estimadas de entre -4 °C y -7 °C.

Tormentas fuertes: cuándo llegará el frente frío

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Antes de la irrupción polar habrá un período de calor e inestabilidad.

El jueves será la jornada con las temperaturas más elevadas del período en buena parte del centro y norte argentino.

El ingreso de aire cálido y húmedo favorecerá el desarrollo de tormentas durante las horas posteriores.

El viernes, en tanto, avanzará un sistema frontal que provocará lluvias y tormentas de variada intensidad. Las precipitaciones podrían concentrarse en sectores del centro del país y extenderse hacia el noreste argentino.

A su vez, el episodio podría estar acompañado por ráfagas de viento, caída de granizo y acumulados importantes de lluvia en determinados sectores.

Alerta por heladas: qué zonas estarán en riesgo

El fuerte descenso térmico posterior a las tormentas genera preocupación especialmente en las zonas agrícolas y productivas.

Según las proyecciones, el desplome de las temperaturas podría favorecer la aparición de heladas tardías en ambientes bajos y áreas productivas del centro y sur del país.

El fenómeno es más relevante porque se produce durante septiembre, cuando comienza la transición hacia la primavera y algunas plantas y cultivos pueden quedar expuestos a temperaturas muy bajas.

Temperaturas bajo cero: así estará Mendoza

Mendoza será una de las provincias donde el cambio se sentirá con mayor claridad.

Durante los primeros días de la semana, la provincia tendrá temperaturas templadas, con máximas cercanas a los 20 °C. Sin embargo, el descenso será marcado hacia el fin de semana.

El pronóstico para la ciudad de Mendoza anticipa:

Martes 8: mínima de 2 °C y máxima de 20 °C.

Miércoles 9: mínima de 8 °C y máxima de 20 °C.

Jueves 10: mínima de 8 °C y máxima de 19 °C.

Viernes 11: mínima de 8 °C y máxima de 17 °C.

Sábado 12: mínima de 2 °C y máxima de 6 °C.

Domingo 13: mínima de -1 °C y máxima de 8 °C.

De esta manera, el panorama pasará de jornadas cercanas a los 20 °C a temperaturas bajo cero en apenas unos días.

¿Dónde se sentirá con más fuerza el frío extremo?

Las regiones de Cuyo, San Luis, Córdoba y La Pampa aparecen entre las zonas que podrían registrar el mayor impacto de la masa de aire polar.

En estas áreas, las anomalías térmicas podrían alcanzar los -17 °C respecto de los valores habituales para septiembre, mientras que el Litoral y la franja oriental también experimentarían un importante descenso.

Por ahora, el escenario se caracteriza por una sucesión de fenómenos: calor, tormentas, ingreso de aire polar y riesgo de heladas. Por eso, las condiciones pueden modificarse a medida que se actualicen los modelos meteorológicos.