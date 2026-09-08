Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este martes, 8 de septiembre de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.126,06 pesos colombianos.

El Dólar mostró una evolución bajista: en la última semana la variación fue -1,07% y en el último año fue -16,73%.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 5.21%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.54%.

En las últimas 2 sesiones, la cotización del Dólar frente al peso colombiano bajó.

En los últimos diez días, el Dólar inició con tres jornadas al alza, siguió con cuatro caídas consecutivas, tuvo un breve repunte y cerró con dos descensos, mostrando un balance claramente bajista.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores. Este incremento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría influir en el mercado y la economía local.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

En Colombia, usa bancos o intermediarios vigilados por la Superintendencia Financiera, o profesionales de cambio autorizados por la DIAN. Compara la tasa y comisiones y realiza la operación por canales oficiales (sucursal, app o web).

Evita el efectivo en la calle y ofertas en redes sociales; desconfía de tasas “demasiado buenas”. Verifica la identidad del establecimiento, confirma la tasa en tiempo real y guarda los comprobantes.