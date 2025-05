Confirmado | Atención jubilados: ANSES dio a conocer de cuánto será el aguinaldo en junio para quienes cobran la mínima

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un incremento del 2,8% en las jubilaciones y pensiones para junio, conforme a la fórmula de movilidad basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril.

Este ajuste eleva la jubilación mínima de $ 296.396 a $ 304.695,08.

Aguinaldo: cálculo y monto correspondiente

El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, se abona en dos cuotas anuales: junio y diciembre. Corresponde al 50% del haber mensual más alto percibido en el semestre.

En esta ocasión, se tomará como referencia el haber de junio, resultando en un aguinaldo de $ 152.347 para quienes cobran la jubilación mínima.

Bono extraordinario de $ 70.000: continuidad y alcance

El Gobierno Nacional mantiene el bono de $ 70.000 para los jubilados que perciben la mínima, como medida para compensar la pérdida de poder adquisitivo.

Este refuerzo no se incluye en el cálculo del aguinaldo, ya que no forma parte del haber mensual permanente. Aunque se analiza un posible aumento del bono, aún no hay confirmación oficial al respecto.

Total a percibir en junio: jubilados que cobran la mínima

Sumando el haber mensual actualizado, el aguinaldo y el bono extraordinario, los jubilados que cobran la mínima recibirán en junio un total de $ 527.174,84, distribuidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $ 304.695,08

Aguinaldo: $ 152.347

Bono extraordinario: $ 70.000

Cronograma de pagos: fechas según terminación de DNI

ANSES estableció el siguiente calendario de pagos para junio, incluyendo el haber mensual, el aguinaldo y el bono:

Jubilaciones mínimas: DNI terminados en 0: lunes 10 de junio DNI terminados en 1: martes 11 de junio DNI terminados en 2: miércoles 12 de junio DNI terminados en 3: jueves 13 de junio DNI terminados en 4: viernes 14 de junio DNI terminados en 5: martes 18 de junio DNI terminados en 6: miércoles 19 de junio DNI terminados en 7: jueves 20 de junio DNI terminados en 8: viernes 21 de junio DNI terminados en 9: lunes 24 de junio

Jubilaciones superiores a la mínima:

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de junio



DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de junio



DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de junio



DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de junio



DNI terminados en 8 y 9: lunes 1 de julio

Exclusiones: quiénes no percibirán el aguinaldo

El aguinaldo está destinado exclusivamente a jubilados y pensionados del SIPA.

Quedan excluidos de este beneficio los titulares de otras prestaciones sociales otorgadas por ANSES, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), el Plan Desempleo y las Becas Progresar, entre otras ayudas económicas.