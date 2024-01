Con un oficialismo confiado, arranca el debate: negociaciones y mandatos de la Rosada

Con la presencia de Eduardo Rodríguez Chirillo, secretario de Energía; Rodolfo Barra, procurador General del Tesoro, y Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, Diputados puso en marcha el debate en comisión de la ley ómnibus. En un clima atípico para la temporada de verano, cuando por tradición el Congreso permanece prácticamente paralizado, el oficialismo se muestra confiado en que reunirá los consensos suficientes para darle media sanción y girar al Senado la denominada Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos.

Como no pasaba desde la crisis de 2001, el Congreso se encuentra totalmente activo: no parece enero en los pasillos del Palacio ni de los anexos. La orden de Javier Milei tuvo eco en el Poder Legislativo. No hay tiempo que perder. Los legisladores nacionales de La Libertad Avanza captaron el mensaje, y están dispuestos a trabajar " sábados y domingos si es necesario ". Les irrita la tradición del Congreso, que se limita a sesionar y reunirse entre los días martes, miércoles y jueves.

"La gente se muere de hambre, tenemos que trabajar", le dijo un diputado a El Cronista en la previa a la primera reunión de comisión de la que se prevé que será una intensa jornada. Es que a último momento se sumó la participación de Barra y se prevé que serán varios los diputados que querrán exponer. "Espero que hagan preguntas sobre la ley", dijo uno de los que estará al frente del plenario que reúne a un centenar de legisladores.

Más allá de las afirmaciones del Presidente de que "no negociamos nada" en torno a la letra chica de la ley ómnibus que tiene 664 artículos, lo cierto es que en la bancada oficialista reconocen que "vamos a dar el debate" para que la Ley Ómnibus se sancione. " Todas las sugerencias van a ser escuchadas " dijo uno de los diputados protagonistas del debate de la megaley.



Según pudo saber este medio, en la previa al arranque del debate del proyecto que el oficialismo apunta a sancionar antes de fin de mes, "no hay negociaciones formales" con el resto de las bancadas pero, como dijo un diputado de la UCR, "hay movimientos".

Y señalan que el oficialismo, tras las presiones de diferentes sectores (como se vio en estos días con los capítulos de pesca y de biocombustibles), está dispuesto a conceder algunas modificaciones a la ley que tiene más de 300 páginas a fin de reunir los números necesarios para su aprobación en Diputados.

De todas maneras, en el bloque de La Libertad Avanza le encomiendan al presidente del bloque, Oscar Zago, y al presidente de la Cámara, Martín Menem, la difícil tarea de trabajar "para reunir los consensos" necesarios.

En la previa al arranque del debate, los legisladores oficialistas se mostraban confiados de que reunirían los votos para avanzar con la Ley de Bases de Milei, y aseguran que el clima a puertas cerradas, con el grueso de los bloques -salvo Unión por la Patria y La Izquierda- es bueno.

En Unión por la Patria aseguran que no hubo ni hay ningún tipo de diálogo con ellos. "Dialogan con los que les van a facilitar las cosas", dijo un diputado de ese bloque.