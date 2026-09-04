La firma internacional especializada en materia fiscal y derecho empresarial Hone Maxwell LLP abrió una oficina en Ciudad de México. Foto: Archivo.

De acuerdo con datos del programa SelectUSA, del Departamento de Comercio de Estados Unidos, la inversión extranjera directa de México en ese país alcanzó u$s 61,700 millones de dólares en 2024, frente a los u$s 42,100 millones de dólares registrados en 2020. Además, entre 2019 y 2024, México fue la novena fuente de inversión extranjera directa de más rápido crecimiento en Estados Unidos.

En este contexto, la firma internacional especializada en materia fiscal y derecho empresarial Hone Maxwell LLP abrió una oficina en Ciudad de México, con la intención de atender desde México a compañías, inversionistas y familias que mantienen vínculos económicos y empresariales con Estados Unidos.

“México siempre ha sido una parte importante de nuestra identidad como firma, por lo que ampliar nuestra presencia en la Ciudad de México es un paso natural”, afirmó Josh Maxwell, socio director de Hone Maxwell.

El movimiento ocurre en un escenario en el que la expansión de capitales mexicanos hacia Estados Unidos implica también una mayor complejidad en materia de trámites.

“Estamos viendo que empresas, inversionistas y familias en México mantienen intereses financieros cada vez más importantes en Estados Unidos. Estas conexiones pueden generar desafíos fiscales, empresariales y de planeación patrimonial internacional complejos que no encajan fácilmente en una sola jurisdicción”, señaló Maxwell.

La firma, que cuenta con más de una década de experiencia asesorando a empresas y familias mexicanas y mantiene una oficina en Tijuana desde 2022, tendrá presencia permanente en la capital mexicana a través de Khris Gonzalez, gerente de Negocios Internacionales.

Gonzalez anteriormente trabajaba en la oficina de Tijuana y cuenta con experiencia en asuntos corporativos transfronterizos, operaciones comerciales internacionales y actividades vinculadas con la industria maquiladora y el comercio de importación y exportación.

La oficina de Ciudad de México estará enfocada en asuntos relacionados con planeación y cumplimiento fiscal en Estados Unidos, operaciones comerciales transfronterizas, estructuración corporativa, planeación patrimonial y controversias fiscales.

La expansión también incorpora a la operación mexicana las capacidades de Carolina Juárez, socia de la firma con licencia para ejercer en California y México, quien se especializa en derecho corporativo estadounidense y ha asesorado durante más de dos décadas operaciones que incluyen proyectos inmobiliarios y manufactura.

Con la apertura en México, Hone Maxwell suma cuatro oficinas en San Diego, Tijuana, Ciudad de México y Singapur, además de presencia en Hong Kong, Manila y Bogotá.