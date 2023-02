Con "Muchachos" y una promesa de comercio millonario, la Argentina abrió su embajada en Bangladesh

Al ritmo de una versión bangladeshí de "Muchachos" y con alfajores, dulce de leche y yerba mate a disposición de los presentes, el canciller Santiago Cafiero encabezó en la tarde de este lunes de Dacca la apertura de la nueva embajada argentina en Bangladesh. Se trata de una movida afianzada al calor del Mundial de Qatar 2022 y el apoyo de la hinchada local a la Argentina, pero también con una fuerte base geopolítica y comercial a partir del lugar estratégico que ocupa aquel país en las rutas comerciales del sudeste asiático.

"Hoy estamos cumpliendo un deber moral, un deber ético e histórico reabriendo nuestra Embajada en Bangladesh. Se había puesto en funcionamiento en el año 1974, cuando la Argentina gobernada por el general Juan Domingo Perón reconocía a un pueblo hermano como lo es el de Bangladesh. Apenas unos años después, la Embajada fue cerrada por una dictadura militar que en nuestro país quiso borrar la huella de muchos compatriotas, pero también la huella de pueblos hermanos y de relaciones que teníamos establecidas hasta ese momento", expresó el canciller durante el acto.



El canciller se encuentra en el país asiático junto a una comitiva de empresas nacionales que integran la misión comercial con el objetivo de desarrollar una intensa agenda de promoción de exportaciones y de inversiones. Se trata de la primera visita que realiza un ministro de Relaciones Exteriores sudamericano a esta nación, unida a la Argentina por medio siglo de relaciones diplomáticas.

Cafiero además sostuvo que "debemos seguir construyendo una relación que nos una, que acerque dos países culturalmente distintos, geográficamente distantes pero con un sentimiento único; lo que el amor de Bangladesh demostró hacia la Argentina es que también en este tiempo de incertidumbre, donde el mundo se debate en una guerra, debemos afianzar el vínculo del sur global, afianzar esa agenda y poner en eje la dignidad de las personas".

Y añadió que "en los diferentes foros internacionales países como los nuestros tienen que elevar la voz mucho más alto porque a veces no somos escuchados, es por eso que necesitamos actuar siempre de modo cooperativo y conjunto".



INAUGURACIÓN DE LA EMBAJADA ARGENTINA EN BANGLADESH



El canciller Santiago Cafiero encabezó en Dacca la apertura de la nueva embajada argentina en el país asiático.



— Cancillería Argentina (@CancilleriaARG) February 27, 2023





Por qué es clave el comercio con Bangladesh

Con la reapertura de la embajada y de su sección consular, el Gobierno explicó que la Argentina busca explotar las potencialidades de la relación bilateral, fundamentalmente en el aspecto comercial que tiene un amplio potencial de crecimiento, buscando diversificar el comercio y la oferta exportable nacional. Actualmente, las ventas argentinas a Bangladesh se concentran en aceites, cereales, harinas y pellets de soja, Asimismo, se busca promover la cooperación en el ámbito deportivo, satelital, ayuda humanitaria y gestión de desastres.

Desde la Cancillería, sostienen que la visita de la delegación argentina representa un hecho significativo para la geopolítica ya que Bangladesh se encuentra ubicado en el cruce de Asia del Sur, Asia del Este y el Sudeste asiático, siendo el octavo país más poblado del mundo, con un mercado de más de 170 millones de habitantes.

En 2022 el intercambio económico con Bangladesh fue de u$s 765 millones, superavitario para la Argentina. Las exportaciones argentinas alcanzaron u$s 742,9 millones y las importaciones desde Bangladesh totalizaron u$s 22,1 millones. Se registró en 2022 un superávit comercial para Argentina de USD 720,8 millones.



Por ello, junto a Cafiero viajaron directivos de las empresas Marolio, Ecofactory, Vetanco, Lipotech, Luna de los Andes Sabias Semillas, Letis, Santo Pipó, Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), The Halal Catering Argentina HCB, Havanna, Arcor, Baltazar-Alfa Pampa, Suplefeed, Ronalb, Club Atlético River Plate y Cargill.



Luego del acto, el canciller argentino y su par AK Abdul Momen se reunieron en la Academia Diplomática, donde dialogaron sobre los diversos proyectos que se ponen en marcha a partir de esta visita y que tienen que ver con aumentar y diversificar el comercio bilateral; en la ocasión avanzaron en temas de cooperación bilateral como gestión de desastres y asistencia humanitaria y asuntos espaciales.

Además, ambos ministros firmaron acuerdos sobre la exención de visas para pasaportes diplomáticos y oficiales y rubricaron memorandos de entendimiento en materia de cooperación e intercambio comercial, academias diplomáticas y fútbol.