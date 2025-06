Compras en el exterior: la técnica clave para no pagar impuestos en productos internacionales

Tras los cambios realizados por el Gobierno Nacional, los argentinos podrán acceder a productos del exterior sin pagar impuestos de envío. Esta alternativa está vigente por medio régimen de envíos internacionales puerta a puerta, gestionado por ARCA y Correo Argentino.

¿Qué permite este régimen?

Cada persona física puede recibir hasta 12 envíos por año calendario sin pagar impuestos, siempre que el valor total del envío (costo de la mercadería + seguro + flete) no supere los u$s 50.

Además, se debe tener en cuenta que el peso del paquete no debe exceder los 20 kilogramos y debe ser para uso personal, no comercial.

Paso a paso: cómo comprar en Amazon sin pagar impuestos

Los usuarios deberán tener en cuenta los siguientes pasos para poder comprar sin impuestos:

Elegir el producto en Amazon u otra tienda internacional, asegurándote de que el total del envío no supere los u$s 50. Esperar la notificación del Correo Argentino, que te avisará cuando el paquete ingrese al país. Completar la Declaración Simplificada en el portal del Correo, cargando el número de seguimiento, el valor del producto y tus datos. Pagar la tasa de gestión, que se calcula automáticamente y debe abonarse el mismo día para evitar demoras. Autorizar al Correo a actuar como tu representante ante la Aduana, si se quiere simplificar el trámite.

¿Qué pasa si se sobrepasa el monto de los envíos?

Si el valor del paquete con el envío supera los u$s 50, se paga un 50% sobre el excedente. A modo de ejemplo, si el total es de u$s 80, el impuesto será de u$s 15.

En el caso de que ya se hayan utilizado las 12 franquicias anuales disponibles, cualquier nuevo envío estará automáticamente sujeto a impuestos, sin importar su valor.

¿Cuáles son los requisitos clave para acceder al beneficio?

Para poder acceder al beneficio sin restricciones se deben cumplir con estos requisitos clave: