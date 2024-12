Compras online en el exterior: paso a paso, cómo traer productos vía courier sin impuestos

El Gobierno de Javier Milei oficializó este lunes el aumento del tope para compras online en el exterior por medio de Prestadores de Servicios Postales (PSP) y Courier.

Desde este 2 de diciembre, el tope para la importación de mercadería pasará de los u$s 1000 a u$s 3000. Además, se oficializó que no se pagarán aranceles sobre los primeros u$s 400 por envío , siempre que sean bienes para uso personal. Por ejemplo, ropa, calzado, juguetes, celulares y notebooks, entre otros pequeños electrodomésticos.

En todos estos casos, los productos sólo pagarán el 21% correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que reduce significativamente el costo final de los productos importados.

Las medidas, anunciadas semanas atrás, fueron publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante la Resolución General 5608/2024 y el Decreto 1065/2024 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP.

Según detalló la Secretaría de Comercio, este cambio "responde a la necesidad de facilitar y agilizar el comercio exterior" así como de asegurar la "libre circulación de mercaderías".

Compras en el exterior: paso a paso, cómo comprar productos vía courier sin impuestos

¿Cómo comprar en el exterior con un límite de u$s 3000 y sin aranceles hasta u$s 400?





A pocas semanas de Navidad y Año Nuevo, la medida facilitará las compras online al exterior por plataformas como Amazon.

A partir de ahora, el límite para importaciones pasa a ser u$s 3.000, mientras que los envíos de hasta u$s 400 estarán exentos del pago de aranceles y de la Tasa Estadística.

Hasta los u$s 400, toda compra de bienes para uso personal dejará de pagar impuestos por derechos de importación. Pasados los u$s 400, ARCA ya comenzará a cobrar los impuestos correspondientes sobre el excedente de la franquicia.

De este modo, por ejemplo, una campera de u$s 100 que hoy paga u$s 67 en impuestos, pasará a tributar u$s 21 sobre el precio del producto, más el costo del envío que corre por cuenta de la empresa de servicio aéreo.

Este beneficio aplica para productos ingresados al país "sin finalidad comercial", es decir, de consumo propio, y "hasta un máximo de cinco envíos por año y por persona".

¿Qué se puede comprar en el exterior vía courier? Todos los detalles





De esta forma, los productos ingresados por compras online en el exterior deben cumplir con las siguientes características:

No tener finalidad comercial: consumo propio ;

; envíos destinados a personas humanas o jurídicas;

se podrán ingresar hasta tres unidades del mismo producto por envío ;

; el peso de cada paquete o pieza postal, independientemente del peso total del envío, no podrá superar los 50 kilos ;

; se podrá realizar hasta un máximo de cinco envíos por año y por persona ;

el valor FOB de las mercaderías consignadas a un mismo destinatario no podrá exceder los u$s 3.000 por cada envío courier .

Paso a paso, ¿cómo comprar en el exterior vía courier con las nuevas medidas?





Para aprovechar el nuevo límite de compras de u$s 3000 sin pagar impuestos en gastos de hasta u$s 400 , se deben tener en cuenta las siguientes cuestiones:

El trámite puede ser en nombre de una persona humana como jurídica ;

; Se necesita un medio de pago autorizado para efectuar compras en el exterior (tarjeta de crédito, adhesión a sistema PayPal, DineroMail, Western Union, etc.);

Se requiere tener CUIT y la clave fiscal con nivel de seguridad 3.

Paso a paso, ¿qué hacer luego de efectuar la compra?

Realizar la compra online de forma normal a través del sitio web elegido; Ingresar al sitio web oficial de ARCA; Ir a la sección de "Envíos Postales Internacionales"; Realizar la declaración de la recepción de la mercadería.

Si en los próximos 30 días corridos de recibir la mercadería no se hace el registro, la persona no podrá volver a usar este beneficio.

¿Cómo comprar online al exterior con envío gratis?





En el caso de que se quiera utilizar Amazon, algunos productos están bajo la categoría de "envío internacional gratis". De esta manera, se bonifica el envío al país.