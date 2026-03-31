La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que los envíos de paquetería desde México hacia Estados Unidos se reactivan, luego de que el 29 de agosto de 2025 el país vecino anunciara la aplicación de impuestos a los paquetes internacionales, independientemente de su valor. Tras ocho meses de suspensión, la cancillería señaló que, en atención a la ciudadanía, Correos de México mantendrá las mismas tarifas de envío. Se trata de una excelente noticia para quienes utilizan el envío de bultos, cajas o paquetes con mercancías. Conoce los detalles de este comunicado y sácales provecho a los cambios confirmados por la SRE. El servicio de paquetería se retomó a partir del miércoles 25 de marzo, bajo las nuevas disposiciones establecidas por el gobierno estadounidense y conforme a las reglas del sistema postal internacional. Aunque los costos no cambiarán, será necesario cumplir con ciertos requisitos para enviar mercancía a Estados Unidos, entre ellos: Para más información, los usuarios pueden consultar el sitio oficial de Correos de México o comunicarse a sus líneas de atención. La suspensión ocurrió después de que Estados Unidos anunciara la imposición de impuestos a los paquetes internacionales, medida que derivó en la pausa temporal del servicio por parte de Correos de México mientras se ajustaban los procesos operativos. Esta decisión se relaciona con la Orden Ejecutiva 14324, firmada por el entonces presidente Donald Trump, que eliminó la exención de impuestos para envíos con valor menor a 800 dólares, conocida como regla “de minimis”. Cabe destacar que México no fue el único país en suspender envíos; naciones como Alemania, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelanda también adoptaron medidas similares ante este cambio.