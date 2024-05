¿Cómo son los nuevos vehículos blindados que podría comprar el Gobierno y qué se sabe hasta el momento?

Tras la compra de los 24 caza F-16 Fighting Falcon a la Fuerza Aérea de Dinamarca, el Gobierno se encuentra barajando nuevas oportunidades para reforzar el equipamiento del Ejército argentino.

La negociación por los aviones supersónicos significó, según consideró Luis Petri, ministro de Defensa, " la adquisición aeronáutica militar más importante desde 1983" .

En su viaje a Dinamarca, Luis Petri cerró el acuerdo para la compra de 24 aviones supersónicos

Luego de cerrar el acuerdo, fuentes oficiales de la cartera señalaron a El Cronista que se estudian nuevos equipamientos para las Fuerzas Armadas: vehículos blindados (8x8) . Por ahora, sólo se dieron charlas, pero sin grandes avances al respecto.

" Es algo que se viene hablando hace mucho ", precisaron. Además, hoy por hoy no se tiene en consideración la adquisición de otros equipos para el Ejército. " Un submarino está muy lejos ", resaltaron, haciendo énfasis en la cuestión presupuestaria.

Fuerzas Armadas: ¿cuáles son los vehículos que quiere comprar el Gobierno?

"Hay opciones en función de lo que sea más conveniente presupuestariamente" , confirmaron a El Cronista. Asimismo, dejaron entrever que es un objetivo de la cartera "transformar y modernizar los instrumentos militares" que se encuentren obsoletos.

A pesar que se debe tener en cuenta determinados factores, el Gobierno mantiene su intención de reforzar a las Fuerzas Armadas con la adquisición de equipos militares.

Vehículos blindados 8x8

Por su parte, El Cronista consultó cuáles son los vehículos blindados en carpeta, pero fuentes oficiales del Ministerio de Defensa aclararon que hay varias opciones y todavía " no está ni siquiera claro " qué modelos se van a adquirir. " Lo mejor para la Fuerza, al mejor precio" , indicaron.

Sin detalles al respecto, la utilidad de este tipo de vehículos se centra en el blindaje que pueda ofrecer para el traslado de los soldados . No es precisamente un tanque de guerra, dado que no cuenta con un gran equipo armamentístico y no es su principal función.

Fuerza Aérea: ¿cómo son los caza F-16 que compró el Gobierno?

El Ministerio de Defensa acordó con Estados Unidos la compra de 24 aviones F-16, provenientes de la Fuerza Aérea de Dinamarca, por u$s 301.200.000 y a pagar en cinco cuotas .

Según indicó el Gobierno en el Boletín Oficial, el acuerdo incluye la adquisición de 16 aeronaves monoplazas y 8 aeronaves biplazas, además de otros componentes y servicios.



Caza F-16 Fighting Falcon (Fuente: Fuerza Aérea de Estados Unidos)

La Fuerza Aérea de Estados Unidos consideró compactos y polivalentes a los aviones militares. "Es muy maniobrable y ha demostrado su eficacia en combates aire-aire y ataques aire-tierra ", precisaron.

Además, su principal característica es " localizar objetivos en todas las condiciones climáticas y detectar aviones de bajo vuelo por el radar ". A raíz de eso, "puede volar más de 860 kilómetros, entregar sus armas con una precisión superior, defenderse de los aviones enemigos y volver a su punto de partida".

En ese sentido, Luis Petri informó que " han sido modernizados y equipados con la mejor tecnología , y que hoy se encuentran al nivel de las mejores aeronaves que vuelan en los cielos de la región sudamericana y del mundo".



Características caza F-16

Función principal : caza multirol

: caza multirol Contratista : Lockheed Martin Corp

: Lockheed Martin Corp Planta de poder : F-16C/D: un Pratt and Whitney F100-PW-200/220/229 o un General Electric F110-GE-100/129

: F-16C/D: un Pratt and Whitney F100-PW-200/220/229 o un General Electric F110-GE-100/129 Propulsión : F-16C/D, 27.000 libras

: F-16C/D, 27.000 libras Anchura : 9,8 metros

: 9,8 metros Longitud : 14,8 metros

: 14,8 metros Altura : 4,8 metros

: 4,8 metros Peso : 8.936 kilogramos

: 8.936 kilogramos Peso máximo al despegue : 16.875 kilogramos

: 16.875 kilogramos Capacidad de combustible : 3.175 kilogramos; capacidad típica, 5443 kilogramos con dos tanques externos.

: 3.175 kilogramos; capacidad típica, 5443 kilogramos con dos tanques externos. Carga útil : dos bombas de 2000 libras, dos AIM-9, dos AIM-120 y dos tanques externos de combustible de 2400 libras

: dos bombas de 2000 libras, dos AIM-9, dos AIM-120 y dos tanques externos de combustible de 2400 libras Velocidad : 1500 mph (Mach 2 en altitud)

: 1500 mph (Mach 2 en altitud) Alcance : más de 1740 millas náuticas

: más de 1740 millas náuticas Techo : por encima de 50.000 pies (15 kilómetros)

: por encima de 50.000 pies (15 kilómetros) Armamento : un cañón multibarril M-61A1 de 20 mm con 500 cartuchos; las estaciones externas pueden llevar hasta seis misiles aire-aire, municiones convencionales aire-aire y aire-superficie y cápsulas de contramedidas electrónicas.

: un cañón multibarril M-61A1 de 20 mm con 500 cartuchos; las estaciones externas pueden llevar hasta seis misiles aire-aire, municiones convencionales aire-aire y aire-superficie y cápsulas de contramedidas electrónicas. Tripulación : F-16C, uno; F-16D, uno o dos

: F-16C, uno; F-16D, uno o dos Costo unitario : F-16A/B, US$14,6 millones de dólares; F-16C/D, US$18,8 millones de dólares

: F-16A/B, US$14,6 millones de dólares; F-16C/D, US$18,8 millones de dólares Capacidad operativa inicial: F-16A, enero de 1979; F-16C/D Bloque 25-32, 1981; F-16C/D Bloque 40-42, 1989; y F-16C/D Bloque 50-52, 1994