Este martes, 28 de abril de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.1704 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,16%. La cotización euro–dólar mostró movimientos moderados, con un cambio del 0.17% en la última semana y una variación del 0.46% en el último año, lo que refleja una evolución relativamente estable en el periodo. Hoy la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días anteriores, lo que indica un incremento en su valor. Este aumento en la cotización sugiere un clima de mayor fortaleza para la moneda en comparación con su comportamiento reciente. La tendencia favorable podría estar influenciada por diversos factores económicos que están generando confianza entre los inversores y el mercado en general. Esta estabilidad puede resultar beneficiosa para los importadores y los ahorradores que buscan proteger su poder adquisitivo. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 2.89%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.56%, lo que sugiere que las variaciones han sido menores recientemente. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.