El Gobierno nacional oficializó este miércoles la compra del sistema de Armas Caza Multirol, cuya incorporación apunta a fortalecer el sistema de defensa aérea de las Fuerzas Armadas argentinas.

A través del decreto 315/2024 publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo autorizó la compra de 24 aeronaves con las que contará el Ministerio de Defensa a cargo de su titular Luis Petri, quien asistió a la firma de convenios en Copenhague, Dinamarca.

El sistema de Armas Caza Multirol incluye aeronaves, armamento, paquete logístico, capacitación y formación de personal.

Por contrato, se determinó que la solución de controversias se hará a través de una comunicación cordial entre naciones y, en una segunda instancia, con la mediación del Instituto Danés de Arbitraje con sede en Dinamarca.

Bombas guiadas y dos veces la velocidad del sonido: cómo son los aviones F16 que compró Argentina

Las aeronaves pueden volar más de 860 kilómetros, a través de un sistema de control de vuelo fly-by-wire, mejor conocido como "pilotaje por mandos electrónicos", y cuentan con sistemas de posicionamiento global de alta precisión y sistemas de navegación inercial.

Según detallaron fuentes del Ministerio de Defensa, los aviones de origen estadounidense, diseñados en la década del ‘70, tienen 9,8 metros de ancho, una longitud de 14,8 metros y una altura de 4,8 metros. Pesan 8936 kilos, y alcanzan una velocidad superior a los 2400 kilómetros por hora (Mach 2 en altitud).

El ministro de Defensa, Luis Petri, participó en Dinamarca del acto oficial de la compra de los aviones F16. (Foto: NA/Ministerio de Defensa)

La agilidad y la capacidad de maniobra son algunas de sus características que los convierten en aeronaves efectivas en combate. Pueden cargar hasta dos bombas de 2000 libras (el equivalente a 907 kilos), dos AIM-9, dos AIM-120 y dos tanques externos de combustible de 2400 libras (1088 kilos).

El sistema F-16 adquiridos en Dinamarca incluye unidades monoplaza, biplazas para el entrenamiento avanzado de pilotos, armamento y equipo de apoyo.

La agilidad y la capacidad de maniobra son algunas de las principales características de los aviones F16. (Foto: NA/Reuters)

Aviones F16 comprados por Argentina: qué dijo el ministro Luis Petri

Desde la cartera liderada por Petri, aseguraron que los aviones F-16 "serán la columna vertebral del sistema de defensa aérea en Argentina, misión que durante más de 40 años desempeñaron los aviones Mirage hasta su desprogramación".

"La compra de estas aeronaves ratifica la decisión del Gobierno de promover la inversión en Defensa con el objetivo de fortalecer las capacidades del instrumento militar", argumentaron al respecto.

Los aviones F16 se transformarán en la columna vertebral del sistema de defensa aérea en Argentina. (Foto: NA/Ministerio de Defensa)

El acuerdo incluye la entrega de cuatro simuladores de vuelo, ocho motores y se garantizarán los repuestos para las aeronaves durante cinco años. Además, el contrato prevé la capacitación de los pilotos y los mecánicos que trabajarán en este sistema de armas.

Aviones F16 comprados por Argentina: cuánto costaron

Si bien no hay datos oficiales respecto al monto de la transacción, en la página web de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos detallan que el precio por unidad de estos aviones a 2021 es de u$s 14,6 millones en el caso de los F-16A/B y u$s 18,8 millones los F-16C/D.

En el marco de la firma de convenios, en representación del presidente Javier Milei, quien suspendió su visita a Copenhague por el conflicto en Medio Oriente, el titular de la cartera de Defensa sostuvo que se trata de "la adquisición aeronáutica militar más importante desde 1983".

"Se trata de 24 aviones F-16 que han sido modernizados y equipados con la mejor tecnología, y que hoy se encuentran al nivel de las mejores aeronaves que vuelan en los cielos de la región sudamericana y del mundo", expresó Petri, quien encabezó la firma de contratos con la participación del presidente Milei.