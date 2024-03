En medio de un fuerte operativo de seguridad destinado a contener eventuales desmanes del acto en la Plaza de Mayo, el presidente Javier Milei emitirá un mensaje grabado por la 48° aniversario del Golpe de Estado de 1976 y en la Casa Rosada admiten que esta fecha podría profundizar las diferencias entre el Gobierno y la oposición .

El vocero oficial Manuel Adorni adelantó ayer que este domingo 24 de marzo en que se conmemora el Día de la Memoria por un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976 el presidente Milei dará un mensaje a la ciudadanía. En la Casa Rosada mencionaron la posibilidad de que el jefe de Estado grabe un discurso breve para difundir ese día.

Sin embargo, en el Gobierno no se animaron a adelantar ante las consultas de El Cronista cuáles serían los lineamientos del mensaje de Milei sobre el golpe de Estado pero claramente será "un mensaje diferenciador de la lectura que hizo de esa fecha el kirchnerismo", dijeron en la Casa Rosada.

De hecho, desde el Gobierno confirmaron que no habrá ningún acto oficial por el Día de la Memoria como ocurrió en las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner o Alberto Fernández.

Palabra de la Vicepresidenta

Ayer, la vicepresidenta Victoria Villarruel dijo que "no hay nada para festejar" por la conmemoración del 24 de marzo que prepara la izquierda. Y destacó que ella no era partidaria de una conmemoración por el golpe de Estado.

A la vez descartó la posibilidad de un eventual indulto presidencial para los represores condenados por delitos de lesa humanidad. "Que yo sepa no me consta que se esté hablando seriamente de un indulto. Yo lo he dicho en redes. La solución no es el indulto ni la amnistía, es jurídica. El derecho no dice lo que se interpretó. Estirar el derecho es la solución", dijo Villarruel.

En este contexto, el video filmado por el Presidente podría convertirse en una afrenta directa a los sectores de izquierda, el peronismo y la CGT que convocaron a una movilización a la Plaza de Mayo en repudio a la dictadura.



Ayer, en diferentes sectores de la izquierda y la oposición remarcaban el silencio del Gobierno ante la denuncia sobre el ataque que sufrió una integrante de la agrupación Hijos de Desaparecidos que fue abusada en su casa en La Plata. En ese brutal acto, los atacantes dejaron una pintada con la sigla VLLC (Viva La Libertad Carajo), que identifica al Presidente de la Nación y su fuerza política, La Libertad Avanza.

Ayer, el vocero presidencial sólo dijo que confiaba que la Justicia avance en el esclarecimiento de ese hecho y se limitó a sostener: " Esperamos que sea un día en paz y de reflexión para todos, no hay mucho más para decir , y en todo caso si hay un mensaje del gobierno por el golpe de 1976 será dicho o publicado el propio 24 de marzo", dijo.





Operativo de seguridad

En paralelo, desde el Ministerio de Seguridad que lidera Patricia Bullrich empezaron a coordinar un fuerte operativo policial con el gobierno porteño de Jorge Macri.

Según confiaron a El Cronista fuentes calificadas del Ministerio de Seguridad el operativo para evitar eventuales desmanes se llevará adelante por medio de las fuerzas policiales de la Ciudad de Buenos Aires. Pero en el caso de que los militantes quieran cortar la calle, intervendrán las fuerzas federales.

"La calle no se corta y La Cámpora no maneja el tránsito. Si no es así nos metemos. La ciudad autorizó a marchar a los diferentes grupos y vamos a coordinar los alcances del acto", dijeron en el gobierno.

Es decir que no se buscará cumplir el protocolo antipiquetes como ocurre con otras manifestaciones de movimiento sociales. Sólo se le exigirá a los movimientos sociales y agrupaciones que vayan a la marcha que tenga un permiso de la Ciudad de Buenos Aires para esa protesta.

Se espera que en la Plaza de Mayo confluyan el domingo a la vez la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, con los gremios que nuclea cada central. Desde el sindicalismo organizaron una estrategia en conjunto con los organismos de derechos humanos.

La decisión apunta a confrontar en la calle con el discurso que representan Milei y su vicepresidenta Villarruel.