Cómo pago el monotributo: cuándo hay que recategorizarse, con qué tabla y cuánto habrá que pagar tras la sanción de la nueva ley

La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad el proyecto que crea el Programa de Fortalecimiento y Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes que busca brindar un mayor alivio fiscal a la actividad económica de los monotributistas, que suman un total de 4.080.151 contribuyentes, de los cuales 1.592.466 (39%) se encuentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y 2.487.685 (61%) en el resto del país.

Este proyecto fue impulsado por las quejas de los contribuyentes del régimen simplificado luego de encontrarse con deudas producto de los cambios implementados en junio por el oficialismo. Entonces, la AFIP había prorrogado sin fecha la recategorización, que ahora estará habilitada entre el 28 de julio y el 17 de agosto inclusive.

Qué cambia la nueva ley y cómo pagar próximos vencimientos

La nueva ley elimina el aumento retroactivo y permitirá que los monotributistas no afronten ninguna deuda acumulada por la diferencia resultante entre lo que pagaron entre enero y junio y los nuevos valores establecidos por la Ley 27.618.

Según Mercedes Marcó del Pont, directora de la AFIP, "la decisión del organismo garantiza que las y los pequeños contribuyentes puedan realizar la recategorización con los valores de las escalas estipuladas en la nueva ley de alivio fiscal para pequeños contribuyentes".

Con la sanción de la nueva ley, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) definió los plazos para pagar las cuotas de junio, julio y agosto. En principio, la cuota que vencía el 25 de junio, ahora podrá cancelarse hasta el 5 de agosto, así como podrán serlo las que no fueron canceladas durante los primeros meses del año.

Según la web de Monotributo de la AFIP, la cuota de este mes deberá ser cancelada el próximo 20 de julio y el pago de la séptima cuota podrá pagarse hasta el 27 de agosto. Esta última se hará con los nuevos valores pactados para el segundo semestre por la nueva ley, que supone una actualización extra de entre 35% y 77% sin aumentar la cuota mensual del monotributo.

CÓMO QUEDARÁN LAS ESCALAS DEL MONOTRIBUTO

Estos valores corresponden desde el 1 de agosto y hasta el 31 de enero de 2022.

Categoría A: el límite de facturación anual pasa a $370.000

Categoría B: el tope quedó en $550.000

Categoría C: la facturación sube a $770.000

Categoría D: el monto máximo se ubica en $1.060.000

Categoría E: el límite máximo llega a $1.400.000

Categoría F: el tope de facturación queda en $1.750.000

Categoría G: el máximo aumenta a $2.100.000

Categoría H: es la más alta para quienes venden servicios y el techo de facturación será de $2.600.000

Categoría I: el máximo aumenta a $2.910.000

Categoría J: el tope alcanza $3.335.000

Categoría K: el máximo se incrementa hasta $3.700.000

Los monotributistas de las categorías más altas también deberán pagar una cuota especial para poder mantenerse dentro del régimen y no pasar a ser responsable inscripto. Esto vale siempre y cuando sus ingresos no superen el monto de 1.5 veces los ingresos brutos máximos de la Categoría "K", $5.550.000 por año; y sus bienes en el país y el exterior no sumen más de $6,5 millones.

La nueva reforma para el Régimen Simplificado incluye las siguientes modificaciones: