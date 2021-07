Del pase VIP al pase Covid: como Francia, la provincia de Buenos Aires analiza habilitar que solo los vacunados ingresen a bares y restaurantes

La provincia de Buenos Aires evalúa impedir el ingreso a bares y restaurantes a aquellas personas que aún no se vacunaron pudiendo haberlo hecho, según declaraciones del jefe de Gabinete provincial Carlos Bianco.

"Es una posibilidad que estamos estudiando. Hoy la normativa, que vence el 6 de agosto, no lo habilita, pero lo estamos estudiando como una posibilidad. Es una buena medida, una medida inteligente", indicó el funcionario del gabinete de Axel Kicillof en diálogo con Futurock.

Las declaraciones de Bianco vienen a raíz de la política sanitaria planteada recientemente en Francia, que dispone que las personas no vacunadas (en su mayoría los más jóvenes) tienen prohibido el ingreso a restaurantes, bares, conciertos, museos y otros lugares.

Ante a un repunte de casos de coronavirus, el presidente Emmanuel Macron propuso un proyecto de ley para extender el uso del pase sanitario (que registra si se tiene la pauta completa de la vacuna, un test negativo reciente o si se está inmunizado) para acceder a a trenes, bares y restaurantes, entre otros lugares.

Las medida tiene un amplio respaldo de la población y llevó a muchos franceses a pedir turno para vacunarse: el viernes se alcanzó el récord de pinchazos en un día, con 879.597 dosis. Sin embargo, también provocó una reacción de los movimientos antivacunas, que salieron a la calle a manifestarse: hubo 136 concentraciones en el país por donde desfilaron 114.000 personas, de las cuales 18.000 se manifestaron en París, según cifró el Ministerio del Interior.

"Ya no tengo ninguna intención de sacrificar mi vida, mi tiempo, mi libertad y la de mis hijas por quienes se niegan a vacunarse. Esta vez se quedan ustedes en casa, no nosotros", dijo el presidente francés en un mensaje dirigido a los grupos antivacunas.

Carlos Bianco analizó la propuesta y la comparó con la situación en Argentina: "Esa medida apunta a un problema que nosotros no estamos teniendo de manera masiva en la provincia de Buenos Aires; los jóvenes en Francia no se quieren vacunar, no se anotan, y a ese público cuando le ponés la obligatoriedad de vacunarse para ingresar a los lugares que le gustan lo terminan haciendo".

Por su parte el gobernador Axel Kicillof brindará esta tarde una conferencia de prensa para explicar cómo avanza el plan de vacunación en la provincia y cuándo se habilitará la inmunización de los menores de edad. En este sentido, el gobierno nacional espera que las vacuna de Moderna donadas por Estados Unidos puedan ser utilizadas en adolescentes y niños.

Desde el inicio de la pandemia de coronavirus, Francia rozaba hoy los 6 millones de contagios y 111.662 muertes. Las nuevas medidas que propone el Gobierno francés van de la mano con un objetivo compartido por varios países europeos frente al aumento de la variante Delta, detectada por primera vez en la India, que es relanzar la vacunación masiva y evitar la vuelta a las medidas de confinamiento o de toque de queda, que podrían ralentizar la recuperación económica.