Cómo conseguir dólares: qué miran las empresas para exportar y escaparle a la recesión local

La caída de la actividad encuentra su contraparte en la menor demanda interna, y las PyMEs en general son las primeras en mostrar las señales de recesión. Así, volcarse hacia el mercado externo suma atractivo para preservar la actividad y las ventas.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) dio cuenta de que en marzo las ventas minoristas cayeron un 12,6% y que en lo que va del año acumulan una pérdida del 22,1%. En sintonía con esto, se dio la caída de la actividad industrial PyME en un 11,9% en el mismo mes. El presidente de la CAME, Alfredo González, destacó ayer en una entrevista televisiva que la fuerte contracción de la demanda viene acompañada por la mayor presión que suman las tarifas .

En este marco de menores ventas, CAME profundizó su incursión en Brasil e inauguró esta semana un showroom permanente en Curitiba y participó de la exposición de la Asociación Paranaense de Supermercados (APRAS), en un contexto de caída de las ventas de alimentos y bebidas PyME en un 15,5%.

Ir a donde hay demanda

"Brasil pondera el alimento argentino, el crecimiento demográfico hace a la mayor demanda" , dijo a El Cronista el secretario general de CAME, Ricardo Diab sobre los dos principales complejos exportadores de las PyMEs argentinas hacia Brasil. Es que los alimentos procesados representaron u$s326 millones de exportaciones a ese país, y los no procesados, u$s 370 millones en 2023.

El presidente de APRAS, Carlos Beal, destacó en un video institucional del evento: "Tenemos tantas oportunidades de negocios que antes no eran tenidas en cuenta".



"El objetivo no es coyuntural, pero cae en un momento que se vuelve indispensable", agregó Diab y destacó: "Nosotros trabajamos con PyMEs, las exportaciones tienen un volumen determinado. Iniciamos un trabajo para que perdure, si coyunturalmente beneficia respecto de la baja del consumo, bien". Las MiPymes son el 83,5% de los exportadores de Argentina, pero representan el 15% del valor de lo comercializado con el exterior .



El presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), Fernando Landa, destacó que ve difícil que la oferta exportadora compense la caída de la demanda y suma un nuevo nivel de dificultad: "Teniendo en cuenta los volúmenes y precios, nosotros estimamos que va a ser muy difícil superar los u$s 80.000 millones, que es inferior a 2022".



Cuánto influye el tipo de cambio

Otra de las variables a la hora de avanzar en el comercio exterior es el tipo de cambio: el Tipo de Cambio Real Multilateral se atrasó un 9% en marzo respecto de febrero, aunque aún se mantiene un 22% por encima del promedio de 2023. A esto debe agregarse que aún por las cargas impositivas, el dólar exportador se mantiene por debajo del importador.

"El nivel del dólar respecto del mercado de Brasil está bien. Y en latinoamérica aún conserva competitividad", subrayó Diab.

Landa agregó en el mismo sentido: "No veo que el atraso cambiario sea el factor principal, sino más bien el efecto del desdoblamiento del tipo de cambio, que es una situación muy anómala con el impuesto PAIS. Cualquier componente de un producto exportable, esa pérdida tiene que ser compensada con el resto del producto".

La ventaja de los mercados de cercanía

Además de la competitividad sobre el tipo de cambio se suma otro factor que se tensionó los últimos días: los fletes.

"Brasil tiene la ventaja de ser un mercado de cercanía, lo que lo vuelve más factible por los costos", mencionó Diab a lo que Landa agregó: "Producto del impuesto y los plazos de pago, se hace inviable la operatoria de vender costo y flete, que es elemental si uno quiere dar servicios del otro lado del mundo".

Retenciones

Otro elemento que suma dificultad a la hora de analizar a los nuevos mercados como compensación de la demanda interna es la integralidad. El presidente de la CERA señaló que la incertidumbre de no saber "qué va a pasar con los derechos a las exportaciones de economías regionales, si va a haber o no modificaciones en el régimen cambiario".

"Esos son factores que suman a que el exportador priorice sus clientes, sus regiones, pero no se va a expandir, porque eso implica invertir", enfatizó Landa.