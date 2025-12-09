Diciembre comenzó con cambios importantes para los jubilados y beneficiarios de asignaciones familiares de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Debido a los días de descanso las fiestas, que incluyen los feriados de Navidad y Año Nuevo , más el fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen, el organismo previsional se vio obligado a modificar el calendario de pagos previsto para este mes.

Además de las nuevas fechas de cobro, los titulares de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares recibirán un aumento del 2,3% en sus haberes, en línea con el dato de inflación de octubre informado por el INDEC, que también incluirá el pago del aguinaldo y los bonos, según corresponda.

¿Cuándo cobran jubilados y pensionados en diciembre 2025?

Con las nuevas modificaciones, los jubilados y pensionados de la ANSES cobrarán en las siguientes fechas:

Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre

Documentos terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre

Documentos terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre

Documentos terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre

Documentos terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre

Jubilados con la mínima

Documentos terminados en 0: martes 9 de diciembre

Documentos terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

Documentos terminados en 2: jueves 11 de diciembre

Documentos terminados en 3: jueves 11 de diciembre

Documentos terminados en 4: viernes 12 de diciembre

Documentos terminados en 5: viernes 12 de diciembre

Documentos terminados en 6: lunes 15 de diciembre

Documentos terminados en 7: lunes 15 de diciembre

Documentos terminados en 8: martes 16 de diciembre

Documentos terminados en 9: martes 16 de diciembre

Jubilaciones que superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre

Documentos terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre

Documentos terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre

Documentos terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre

Documentos terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre

El calendario anses de diciembre Fuente: Shutterstock S.Toey

Con aumento y bono: ¿cuánto cobran los jubilados y pensionados en noviembre?

Con el aumento del 2,3% y el bono extraordinario de $ 70.000 ya oficializado, los haberes de diciembre quedarán conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $ 581.319,39 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

PUAM : $ 479.055,51 ($ 272.703,67 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

PNC por invalidez o vejez : $ 427.923,57 ($ 238.615,71 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

PNC madre de siete hijos : $ 581.319,39 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

Jubilación máxima: $ 3.440.695,38 ($ 2.293.796,92 + aguinaldo)

¿Cuándo cobran la AUH y SUAF en diciembre 2025?

Los titulares de Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo cobrarán en las siguientes fechas:

Documentos terminados en 0: martes 9 de diciembre

Documentos terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

Documentos terminados en 2: jueves 11 de diciembre

Documentos terminados en 3: viernes 12 de diciembre

Documentos terminados en 4: lunes 15 de diciembre

Documentos terminados en 5: martes 16 de diciembre

Documentos terminados en 6: miércoles 17 de diciembre

Documentos terminados en 7: jueves 18 de diciembre

Documentos terminados en 8: viernes 19 de diciembre

Documentos terminados en 9: lunes 22 de diciembre

¿Cuánto cobran los titulares de la AUH y SUAF en noviembre?

Los nuevos montos de las asignaciones familiares son :

AUH: $122.492

AUH con discapacidad: $398.853

Asignaciones Familiares por Hijo (SUAF):

IGF hasta $948.361: $61.252

IGF entre $948.361,01 y $1.390.864: $41.316

IGF entre $1.390.864,01 y $1.605.800: $24.990

IGF entre $1.605.800,01 y $5.022.048: $12.892

¿Qué es el aguinaldo y cómo se calcula?

Según establece la Ley 23.073, el medio aguinaldo debe abonarse antes del 18 de diciembre. Sin embargo, el plazo puede extenderse hasta cuatro días hábiles, por lo que la fecha límite es el 23 de diciembre de 2025.

El Sueldo Anual Complementario (SAC) es un ingreso extra dividido en dos pagos, uno en junio y otro en diciembre. Cada medio aguinaldo equivale al 50% del mejor sueldo mensual del semestre, considerando horas extra y excluyendo conceptos no remunerativos.

El cálculo se realiza sobre el salario bruto y luego se aplican los descuentos correspondientes para obtener el monto neto.