Los bancos en Colombia anunciaron ajustes en sus horarios de atención, ya que en los próximos días se celebrarán varios feriados que modificarán el funcionamiento habitual de sus sucursales. Estas jornadas no laborables llevarán a que las entidades financieras adapten sus servicios para garantizar que los usuarios puedan organizar con anticipación sus trámites y operaciones bancarias.

Los usuarios deberán estar atentos a estos nuevos horarios, ya que no se mantendrán las habituales jornadas de lunes a viernes. La medida aplica para todas las entidades financieras, que ajustarán sus servicios para atender de manera eficiente durante este periodo especial.

Las autoridades financieras y las asociaciones bancarias han confirmado que estos cambios se implementarán con el objetivo de mejorar la experiencia del cliente y garantizar la continuidad de los servicios en días no laborables.

Por los feriados, cambian los días de atención en los bancos de Colombia. (Fuente: archivo)

Cambia la atención presencial en los bancos: por qué

Por motivo del próximos feriados, los bancos modificarán su atención presencial y virtual. No habrá servicio habitual de lunes a viernes, sino que se adaptarán los días de atención según cada calendario regional y nacional.

Esto implica que se reforzarán los canales digitales para que los usuarios puedan realizar consultas y transacciones sin necesidad de acudir físicamente.

Los próximos dos feriados que motivan este cambio en la atención bancaria es el 8 de diciembre, lunes, Día de la Inmaculada Concepción; y el 25 de diciembre, jueves, Navidad.

En esas fechas, las sucursales presenciales de todos los bancos permanecerán cerradas, por lo que no habrá atención física. Durante esos días solo será posible realizar operaciones a través de los canales virtuales, como la banca en línea y las aplicaciones móviles. Por ello, lo que cambia es la semana de atención, con el cierre total de oficinas en esas jornadas no laborables.

El impacto en los bancos por el cambio en la jornada

Estos ajustes, además de realizarse por los días de descanso que también abarcan a los trabajadores bancarios, buscan evitar aglomeraciones y facilitar el acceso a los servicios, especialmente para quienes necesitan realizar trámites urgentes relacionados con pagos, créditos o servicios financieros.

Los clientes deben verificar con anticipación el horario específico de su banco, ya sea en línea o mediante canales oficiales, para planificar sus visitas y evitar contratiempos.

El uso de la banca electrónica es una recomendación clave para minimizar desplazamientos. En resumen, los próximos feriados en Colombia traen consigo una reorganización temporal de los horarios bancarios. Estar informado y preparado permitirá a los usuarios manejar mejor sus asuntos financieros sin inconvenientes.